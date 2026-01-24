Patriots buscan primer Super Bowl post Brady ante los Broncos

-

Drake Maye y los nuevos New England Patriots enfrentarán el domingo (3:00 p.m.) a los Denver Broncos para llevar a la franquicia a su primer Super Bowl de la NFL desde la marcha de Tom Brady.

El otro billete a la gran final de la liga de futbol americano, que se celebrará el 8 de febrero en Santa Clara (California), se lo disputarán también el domingo los Seattle Seahawks y Los Angeles Rams.

La acción arrancará en Denver con la final de la Conferencia Americana, en la que los Patriots pueden clasificar a su décimo Super Bowl de este siglo.

La dinastía liderada por Brady acaparó seis títulos entre 2002 y 2019. A su salida de Nueva Inglaterra, el legendario quarterback todavía alzó un nuevo trofeo con los Buccaneers (2021) mientras los Patriots se resignaban a una larga e ingrata reconstrucción.

Bo Nix, quarterback titular de los Broncos, se fracturó un tobillo y es un golpe mayúsculo para un Denver que tiene confianza tras terminar la temporada como cabezas de serie con otro balance de 14-3.

Championship Sunday is set! #NFLPlayoffs pic.twitter.com/1ONNGFZVY1 — NFL (@NFL) January 19, 2026

Igualada

Sobre el papel, la final de la Conferencia Nacional entre los Seahawks y los Rams, también el domingo (6:30 p.m.) se antoja mucho más igualada.

Seattle, cuyo último título se remonta a 2014, es el primer sembrado del sector y tiene la ventaja de campo.

Si a los Seahawks les llegara a pesar el escenario, pocos oponentes pueden ser tan peligrosos como los Rams del experimentado Matt Stafford.

Los Rams terminaron en el quinto lugar de conferencia (12-5) pero en los playoffs ya salieron con vida de dos cruces a domicilio ante los Panthers y los Bears.