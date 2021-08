Paty Navidad reaparece y habla sobre su lucha contra el Covid-19

Pese a que se contagió de Covid-19, Paty Navidad asegura que no quiere vacunarse.

La actriz mexicana Patty Navidad estuvo hospitalizada por Covid-19, y tras hacerse pública la noticia inmediatamente acaparó millones de miras.

Cabe mencionar que la también cantante era escéptica del virus y las vacunas.

Luego de vencer la enfermedad que la tuvo por varias semanas hospitalizada y en terapia intensiva, como dio a conocer la prensa mexicana Paty Navidad apareció en un reality show de cocina.

Rompió el silencio

Pero fue hasta en una reciente entrevista que dio en "Al Extremo", que rompió el silencio y habló sobre su hospitalización.

Terminó de confirmar que sí fue ingresada muy grabe al nosocomio y aunque los médicos le explicaron que debía ser intubada, ella se negó. "No me morí, disculpen todos los que querían que muriera", expresó.

Al momento de hablar de su recuperación rompió en llanto, pues según Navidad, se sintió muy agradecida por sobrevivir y con esa entrevista ha podido reencontrarse con su público.

Hace un llamado al respeto

Asimismo, resaltó que su opinión sobre la infección no ha cambiado y que en ningún momento dijo que el virus no existe. "No se dejen infectar por el virus del miedo", dijo.

Ante tanta polémica, dio a conocer que desde que Twitter le dio de baja cinco cuentas ya no volvió a abrir otra y que no le hace falta tener redes sociales, a lo que agregó que pide respeto a su forma de pensar, ya que no le hace daño a nadie.

"No soy una mala persona, soy responsable de lo que digo pero no de los demás… Mi locura es sana. Soy rara, soy extraña pero no le hago daño a nadie. Pensar diferente no debería limitarme y seguiré alzando la voz", concluyó.