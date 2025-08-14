Paula Ixquiac brilla en concurso de física cuántica en Harvard

-

La quetzalteca Paula Ixquiac ganó el "2025 Quantum Shorts Contest", concurso de divulgación científica acerca de Física Cuántica, organizado por la universidad de Harvard, Estados Unidos.

OTRAS NOTICIAS: De Xela a la NASA: Paula Ixquiac Madrigales representará a Guatemala en el espacio

La estudiante del colegio IEA, en Xela, recibió una mención honorífica junto a tres estadounidenses en el evento donde participaron estudiantes del país del norte y de otros países.

Foto: Paula Ixquiac.

"2025 Quantum Shorts Contest" forma parte del Evento Global del Año Internacional de la Ciencia y la Tecnología Cuántica (AIQ), con el apoyo de los patrocinadores del AIQ y de la Iniciativa Cuántica Harvard, donde se realiza una jornada de puertas abiertas virtual para todos los participantes.

Premiada por NASA

Este logro se une a su participación en el programa del United Space School (USS) que se realiza en Houston, Texas, con el respaldo de NASA y la Foundation for International Space Education (FISE), evento del que Paula formó parte y donde también fue premiada.

Los mejores estudiantes de alrededor de 30 países se reunieron en una simulación de misión espacial tripulada a Marte, fomentando la colaboración internacional, colaborando con científicos, ingenieros y astronautas e Ixquiac recibió el "Major Award", que se entrega a un estudiante de la promoción por su proactividad, compromiso, liderazgo y por ser una pieza clave en la experiencia.

Acerca de Paula Ixquiac Madrigales

La joven es estudiante de Instituto de Estudios Avanzados de Occidente IEA. Ha sido ganadora de diversas Olimpiadas Nacionales de Ciencias, recibió una medalla de oro en la categoría de Ciencias Naturales en 2021, una medalla de plata en la categoría de Física en 2024 y una medalla de bronce en la categoría de Ciencias Naturales en 2022. Domina varios lenguajes de programación y está aprendiendo francés.

Participó en congresos de ciencia y tecnología, como el Congreso Espacial Centroamericano. Ha tomado cursos de astronomía y exploración espacial en universidades internacionales.

MIRA: