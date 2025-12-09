Pavoroso incendio se registra en una cohetería en mercado de Jalapa (videos)

Los afectados tuvieron que correr para evitar ser alcanzados por el fuego.
OTRAS NOTICIAS: Video: Ya habían intentado asesinar a alcalde de Masagua cuatro días antes del crimen
Un incendio de grandes magnitudes se registró este lunes 8 de diciembre en una cohetería ubicada en el interior del mercado municipal de la zona 2 de Jalapa.
Las llamas se expandieron rápidamente debido a los juegos pirotécnicos que se encontraban dentro de uno de los locales, donde se originó el incendio.
Bomberos Voluntarios fueron alertados y se encuentran combatiendo el fuego en el lugar, donde comerciantes tuvieron que dejar sus ventas momentáneamente.
Videos han circulado donde se observan las impresionantes imágenes que ha dejado este incendio, donde se ve cuando las personas corren a resguardarse.
Mira aquí el video:
No se reportan personas heridas, sin embargo sí se registran pérdidas materiales, las cuales aún no han sido estimadas.
Las causas que provocaron esta emergencia se desconocen por el momento.