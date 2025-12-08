Video: Ya habían intentado asesinar a alcalde de Masagua cuatro días antes del crimen

-

Video capta cuando días antes de ser atacado Nelson Marroquín, habían intentado dispararle en plena inauguración de un árbol navideño.

Un video que circula en redes sociales revela que presuntamente ya habían intentado asesinar a Nelson Marroquín, alcalde de Masagua, Escuintla, durante la misma semana que sufrió el ataque armado que acabó con su vida.

Fue exactamente la noche del pasado martes 2 de diciembre, cuando se llevaba a cabo la inauguración del árbol navideño en la Colonia Municipal, ubicada en dicha localidad.

Después de haber realizado actividades en las que el alcalde y su esposa compartían con los vecinos del sector, regalaron tamales al público que se hizo presente.

Fue entonces, cuando quedó grabado el momento en que Nelson Marroquín repartía los tamales a los invitados y de pronto se le acerca un individuo con una pistola en mano e intenta dispararle.

Sin embargo, se observa que el arma no se accionó correctamente y ante la mirada de algunas personas, este sujeto que no se alcanza a ver completamente, huye del lugar.

El jefe edil en ese momento no logró percatarse del intento de asesinato, por lo que siguió con la actividad pública de manera tranquila, donde daban inicio a las fiestas de fin de año.

El crimen

Cuatro días después, el sábado 6 de diciembre, Nelson Marroquín se encontraba acompañando la actividad de un desfile navideño en la aldea Obero, del mismo municipio, donde fue atacado a balazos.

Minutos más tarde falleció en su ingreso al Hospital Nacional de Escuintla, debido a la gravedad de la heridas.