La PDH y Oficina contra la Tortura niegan haber favorecido al "Lobo"

El pasado 18 de septiembre, trascendió una decisión judicial que permitiría a uno de los máximos líderes del Barrio 18 salir de la cárcel de máxima seguridad Renovación I.

La orden judicial que favorecería al líder del Barrio 18, Aldo Duppie Ochoa, alias "el Lobo", al regresarlo a la cárcel Fraijanes II, ha generado controversias y dudas por el supuesto beneficio que habría recibido por parte de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) y la Oficina Nacional contra la Tortura.

Ambas instituciones elaboraron informes que habrían servido como base para ordenar que el pandillero salga de la prisión de alta seguridad Renovación I, en Escuintla, y retorne a Fraijanes II, donde ha estado recluido durante años.

El tema se abordó durante una citación en el Congreso y representantes de ambas instituciones negaron haber recomendado que Ochoa sea cambiado de penal.

El pasado 30 de julio, Aldo Ochoa, alias "Lobo", fue trasladado de Fraijanes II a Renovación I. (Foto: Archivo/Soy502)

"No hay tortura"

Alfredo Sánchez, el relator contra la Tortura que estuvo a cargo de uno de los informes, dijo al diputado José Chic que se hizo una visita a Renovación I, donde ahora está recluido "el Lobo", para cumplir con una orden emanada por la jueza Lisbeth Mireya Batún Betancourt.

Según indicó, la juzgadora pidió datos específicos y calificó el requerimiento como "sui generis", ya que fue diferente de cómo la Oficina acostumbra hacer sus reportes.

Fue "un informe sui generis el que pidió la señora jueza, con aspectos que incluso no tienen que ver con Renovación I", mencionó el profesional, y aseguró que se cumplió con lo solicitado, "con la particularidad que en este caso en concreto, nosotros no emitimos una sola recomendación".

Además, ante reiteradas consultas del parlamentario, reconoció que en la prisión que fue supervisada no hay registros de tortura, pero "podrían mejorar los estándares internacionales" de privación de libertad.

"Recomendaciones generales"

Gerardo Villamar, de la PDH, también negó haber incluido una recomendación específica en favor del líder del Barrio 18, después de las verificaciones que ordenó la jueza Batún Betancourt.

El representante de la Procuraduría también señaló que la juzgadora pidió aspectos muy específicos en el informe y que, de hecho, este se tuvo que elaborar dos veces, ya que "no estaba conforme" con lo enviado inicialmente.

Villamar remarcó que, aunque la entidad hizo algunas recomendaciones sobre infraestructura y otros temas, no opinó sobre el caso particular de Ochoa.

Jueza se basó en informes

Pese a tales declaraciones, en un oficio remitido a la Dirección General del Sistema Penitenciario el pasado 18 de septiembre, Batún Betancourt indicó que se basó en los informes rendidos por la PDH, la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura e Instituto Nacional de Ciencias Forenses para ordenar "el traslado del privado de libertad Aldo Duppie Ochoa Mejía hacia el Centro de Detención para Hombres Fraijanes II, el cual deberá realizarse en un plazo de 24 horas".

Hasta ahora, el cambio de penal está en suspenso, debido a que el Ministerio de Gobernación planteó acciones legales.

Durante la citación en el Congreso, se preguntó al subdirector del Sistema Penitenciario, Mario Pacay, si se buscaría plantear una querella contra la juzgadora, pero indicó que el tema está bajo análisis.