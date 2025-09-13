Versión Impresa
El curioso pebetero que utiliza Antigua Guatemala para el encendido de la antorcha

  • Por Jessica González
13 de septiembre de 2025, 08:20
El pebetero está inspirado en Santiago de los Caballeros. (Foto: Fredy Hernández/Soy502)

El encendido de la antorcha en Antigua Guatemala se realiza en un pebetero especial.

El fuego patrio se enciende cada año para conmemorar la Independencia de Guatemala. 

La antorcha recorre varios puntos del país hasta llegar al pebetero, recipiente que se utiliza para el encendido oficial.

Este sábado 13 de septiembre, Antigua Guatemala realizará su recorrido de antorchas.

Pero lo que más ha llamado la atención es que utilizarán un pebetero inspirado en Santiago de los Caballeros, patrono de la ciudad.

(Foto: Fredy Hernández/Soy502)
Santiago de los Caballeros de Guatemala fue el nombre de la capital de la Capitanía General de Guatemala durante la época colonial española, y es el nombre histórico de la actual Antigua Guatemala.

