Piden cambiar cargos imputados a Jorge Rodas ante muerte de Nidia Bautista

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El Instituto de la Víctima anunció que solicitará la modificación del delito planteado contra Jorge David Rodas Linares, piloto del vehículo que embistió a Nidia Bautista García debido a su fallecimiento.

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Tras el fallecimiento de Nidia Renata Bautista García, el Instituto de la Víctima, anunció que solicitará lo antes posible la reforma del delito planteado contra Jorge David Rodas Linares, piloto del automóvil que arrojó a la víctima junto a su pareja en la zona 18.

Según la organización, con el fallecimiento de Bautista García las circunstancias variaron con relación al auto de procesamiento contra Rodas Linares.

De esta cuenta, aseguraron que pedirá a Mynor Moto, titular del Juzgado Tercero Penal, la modificación de la tipificación del delito de homicidio culposo, en lugar del de homicidio en grado de tentativa, por el cual fue ligado a proceso.

Tras el fallecimiento de Nidia Bautista luego de ser arrollada por un vehículo en zona 18, el Instituto de la Víctima a tres del Ministerio Público pide reforma del delito. #NidiaBautista #Institutodelavictima pic.twitter.com/fO7pdcRSbh — Brai Ruiz (@soyruizbrainer) July 13, 2026

Es de señalar que Rodas Linares es señalado de los delitos de homicidio en grado de tentativa y lesiones gravísimas en agravio de Bautista García, y por lesiones culposas ocasionadas a su pareja Kevin Alexander Jiménez.

Sobre el caso

El caso sucedió a inmediaciones del kilómetro 4 de la carrera al Atlántico, zona 18, cuando el piloto de un automóvil embistió a la pareja que se movilizaba en una motocicleta.

En el hecho, sobresale que el piloto del automotor arrastró por varios metros a Bautista García, quien luego de ser trasladada hacia la emergencia del hospital general de accidentes del IGSS 7-19 por la gravedad de las heridas le fue amputado el brazo derecho.

El incidente fue captado por cámaras de video vigilancia ubicadas en el lugar, por lo captaron el momento en el que automóvil impactó la motocicleta en la que se conducía Bautista García y su pareja Jiménez.

En las imágenes, se observa que la mujer quedó debajo del vehículo y que el conductor retrocede, pasándole nuevamente encima antes de abandonar el lugar.

Nidia Renata Bautista García fue arrastrada por el conductor del vehículo que la embistió en la zona 18. (Foto: Archivo/Soy502)

Jiménez quien conducía la motocicleta, sufrió luxación de radio y cúbito de la mano izquierda, por lo que quedó internado en la sala de observación con diagnóstico proporcionado por el médico de turno, por lo que aún se encuentra internado en el centro asistencial.

Mientras que Bautista García, falleció el pasado domingo 12 de julio, luego de permanecer hospitalizada desde el pasado 28 de junio.

Relato de la tragedia

Al relatar el incidente, Jiménez narró que él junto a Bautista García estaban detenidos a la espera de que les dieran vía en una gasolinera de la colonia Atlántida, cuando el vehículo les impacto en la parte de atrás.

"Caí delante y ella encima de mí. Mi reacción fue pararme y en eso el carro siguió acelerado; solo vi que se llevó a mi novia debajo del carro, la arrastró", expuso.

Añadió que buscó a Nidia hasta la Calle Martí y otros familiares por la Calzada La Paz, pero no dieron con ella ni con el vehículo que los arrolló.

Ligan a proceso

Dos días después del hecho, el Juzgado de Turno resolvió ligar a proceso penal a Rodas Linares y se ordenó que el imputado permaneciera en presión preventiva. También fijó un plazo de tres meses para que el Ministerio Público (MP) desarrolle la investigación antes de iniciar la etapa intermedia la cual fue fijada para el 11 de septiembre.

Aunado a que el caso será conocido por el Juzgado Tercero Penal, también se supo que Rodas Linares fue enviado a prisión preventiva al preventivo de la zona 18.