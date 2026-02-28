Caso CHN: Pedro Duque llega a tribunales con fuertes medidas de seguridad

-

Pedro Duque, acusado de ser el líder de la estructura que desfalcó al CHN por Q20 millones, fue trasladado hacia la Torre de Tribunales.

Bajo fuertes medidas de seguridad, Pedro Duque, acusado en el caso CHN, fue trasladado hacia la Torre de Tribunales durante la noche de este viernes 27 de febrero.



Duque tenía una orden de captura desde octubre de 2025 y en enero de este año había sido declarado en rebeldía. Se le acusa de ser el líder de la estructura que desfalcó al Crédito Hipotecario Nacional (CHN) por Q20 millones.

El acusado fue capturado en la zona 14, según informó el Ministerio Público.

Así llegó Pedro Duque a Torre de Tribunales.



Video: José Pos pic.twitter.com/ZroAFl9iq8 — Dulce Rivera (@drivera_soy502) February 28, 2026

En un traslado inusual, Duque fue resguardado por varios agentes de la PNC, que portaban rostro cubierto y equipo de protección, con lo que impidieron que Duque fuera fotografiado por medios de comunicación.

Duque, además, vestía de negro y portaba una gorra con lo que se tapaba el rostro.

Pedro Duque, acusado del desfalco al CHN es custodiado por agentes de la PNC en torre de Tribunales.



Video: José Pos pic.twitter.com/w65UOIbAaz — Dulce Rivera (@drivera_soy502) February 28, 2026

De acuerdo con el MP, era requerido por los delitos de estafa propia en forma continuada, lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita.

Por este caso ocho personas están ligadas a proceso penal, mientras tres más siguen prófugas.

Así operó la banda

El Crédito Hipotecario Nacional (CH) presentó una querella en contra de funcionarios y empleados de esa entidad, por el posible desfalco de Q20 millones. Estas personas, según la investigación, utilizaron empresas de cartón y y realizaron trámites bancarios a cambio de dinero.

La Fiscalía contra el Crimen Organizado realizó la investigación y en una primera fase solicitó la orden de captura en contra de 12 personas que estarían involucradas. El jueves 30 de octubre, ejecutó 15 allanamientos en varios lugares y reportó la captura de seis personas.

Klayber Sical, jefe de la Fiscalía, explicó la manera en que esta banda operaba y cómo logró desfalcar a la entidad bancaria a través de extrafinanciamientos.

"La forma en que fue desfalcado esta institución bancaria era a través de contratos que era para extrafinanciamientos, pero pudimos establecer que no se respetó ninguna de la normativa interna que obliga a los trabajadores al ofrecer este tipo de producto financiero y podemos observar de la manera más burda, esta parte del grupo criminal llegaba a traer cantidades muy grandes de efectivo a esa institución bancaria, esto contraviniendo todas las normas legales internas de cualquier banco", dijo Sical.

Trabajadores del CHN estarían involucrados en el desfalco de Q20 millones. (Foto: captura de pantalla)

De acuerdo con la investigación, las personas llegaban a retirar el dinero y la banda se los arrebataba de la mano.

"Hay 57 personas que pidieron estos extrafinanciamientos, ninguno tiene perfil económico para poder optar a esto, y trabajadores o extrabajadores de esta institución bancaria, obviaron eso y autorizaron esa cantidad, les autorizaron Q400 mil a cada uno de ellos", detalló Sical.

Segunda fase

En los allanamientos, la Fiscalía encontró armas de grueso calibre, celulares, laptops y documentos que hace creer que en estas casas se generaban los documentos y no dentro de una institución bancaria.

Debido a que el dinero se extraía en efectivo, no hay una ruta para establecer qué pasó con el dinero, pero según Sical, en una segunda fase de investigación se determinará eso.

Se cree que parte del dinero fue usado para comprar unos 12 vehículos de alta gama, los cuales fueron secuestrados. El fiscal detalló que en un allanamiento en Jutiapa, ubicaron a guardia de seguridad, quien después del desfalco, cambió su nivel de vida.