Pedrofer 2026 reúne música, rodeos y tradición en Moyuta este fin de semana

Ciudad Pedro de Alvarado celebra la Pedrofer con desfiles, rodeos, actividades familiares y bailes que atraen visitantes y dinamizan el comercio local, ofreciendo opciones de entretenimiento para vecinos y turistas durante varios días festivos.
La emoción y el entusiasmo ya se sienten en Ciudad Pedro de Alvarado, Moyuta, Jutiapa, con el inicio de las actividades de la esperada Pedrofer que culminarán hasta este domingo 22 de febrero.
Es por ello que si no tienes planes el fin de semana, andas de paso por el municipio o quieres vivir momentos agradables con familia o amigos, no puedes perderte la feria.
Durante cuatro días, la población podrá disfrutar de desfiles, presentaciones artísticas, eventos deportivos, actividades infantiles y noches bailables, en un ambiente lleno de alegría y color.
Una actividad que destaca es la elección de la Flor de la Feria, evento que se llevará a cabo en la calle que conduce a La Barrona y tiene un costo de ingreso de Q20 para adultos y Q10 para niños.
El oriente también se caracteriza por sus actividades ganaderas, como los desfiles hípicos y los rodeos; por lo que, si quieres utilizar botas y sombrero, es una buena oportunidad.
La Municipalidad de Moyuta, a través de sus redes sociales, hizo la invitación a todo guatemalteco que quiera acudir, ya que también habrá espectáculo de motos, de payaso, tarde familiar y los infaltables bailes que ponen el ritmo a la noche.
Además, los comerciantes locales también se suman a la celebración, ofreciendo productos típicos y gastronomía variada para el deleite de los asistentes, así como los tradicionales juegos mecánicos y de azar.
Actividades que podrás disfrutar
Hoy
- Presentación y elección de Flor de la Feria
- Hora: 5:00 p. m.
- Lugar: calle que conduce a aldea La Barrona
- Admisión: adultos Q20 y niños Q10
Viernes 20 de febrero
- Cuadrangular de futbol libre
- Hora: 9:00 a. m.
- Lugar: campo de futbol, sector aduana
- Baile social
- Hora: 8:00 p. m.
- Lugar: calle que conduce a La Barrona
Sábado 21 de febrero
- Desfile hípico recorriendo la calle principal de la localidad
- Hora: 9:00 a. m.
- Rodeo profesional
- Hora: 4:00 p. m.
- Lugar: sector Casas de Teja, cruce a El Salamar
Domingo 22 de febrero
- Carrera de cintas a caballo
- Hora: 11:00 a. m.
- Lugar: campo sector la aduana
- Tarde familiar
- Hora: 2:00 p. m.
- Lugar: campo la aduana
- Baile de cierre de feria
- Hora: 8:00 p. m.
- Lugar: calle que conduce a La Barrona
¿Cómo llegar?
Para llegar a la playa La Barrona, en Moyuta, Jutiapa, la ruta principal desde la ciudad de Guatemala consiste en dirigirse hacia la frontera con El Salvador por la carretera CA-1 Oriente.
- Toma la carretera a El Salvador (CA-1), pasando por Barberena y Cuilapa.
- Continúa hacia el sur, buscando la conexión con la carretera CA-2.
- Debes llegar a Ciudad Pedro de Alvarado (frontera con El Salvador) y, desde allí, toma la carretera que conduce directamente a la aldea La Barrona.