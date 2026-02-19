Pedrofer 2026 reúne música, rodeos y tradición en Moyuta este fin de semana

-

Ciudad Pedro de Alvarado celebra la Pedrofer con desfiles, rodeos, actividades familiares y bailes que atraen visitantes y dinamizan el comercio local, ofreciendo opciones de entretenimiento para vecinos y turistas durante varios días festivos.

La emoción y el entusiasmo ya se sienten en Ciudad Pedro de Alvarado, Moyuta, Jutiapa, con el inicio de las actividades de la esperada Pedrofer que culminarán hasta este domingo 22 de febrero.

Es por ello que si no tienes planes el fin de semana, andas de paso por el municipio o quieres vivir momentos agradables con familia o amigos, no puedes perderte la feria.

Las ventas de dulces típicos no pueden faltar. (Foto: Catalina Jarquín/Colaboradora)

Durante cuatro días, la población podrá disfrutar de desfiles, presentaciones artísticas, eventos deportivos, actividades infantiles y noches bailables, en un ambiente lleno de alegría y color.

Una actividad que destaca es la elección de la Flor de la Feria, evento que se llevará a cabo en la calle que conduce a La Barrona y tiene un costo de ingreso de Q20 para adultos y Q10 para niños.

El desfile hípico se llevará a cabo el sábado por la mañana. (Foto: Municipalidad de Moyuta)

El oriente también se caracteriza por sus actividades ganaderas, como los desfiles hípicos y los rodeos; por lo que, si quieres utilizar botas y sombrero, es una buena oportunidad.

La Municipalidad de Moyuta, a través de sus redes sociales, hizo la invitación a todo guatemalteco que quiera acudir, ya que también habrá espectáculo de motos, de payaso, tarde familiar y los infaltables bailes que ponen el ritmo a la noche.

Además, los comerciantes locales también se suman a la celebración, ofreciendo productos típicos y gastronomía variada para el deleite de los asistentes, así como los tradicionales juegos mecánicos y de azar.

Las seis bellas participantes al título de Flor de Feria esperan conquistar al público y al jurado. (Foto: Catalina Jarquín/Colaboradora)

Actividades que podrás disfrutar

Hoy

Presentación y elección de Flor de la Feria

Hora: 5:00 p. m.

Lugar: calle que conduce a aldea La Barrona

Admisión: adultos Q20 y niños Q10

Viernes 20 de febrero

Cuadrangular de futbol libre

Hora: 9:00 a. m.

Lugar: campo de futbol, sector aduana

Baile social

Hora: 8:00 p. m.

Lugar: calle que conduce a La Barrona

Sábado 21 de febrero

Desfile hípico recorriendo la calle principal de la localidad

Hora: 9:00 a. m.

Rodeo profesional

Hora: 4:00 p. m.

Lugar: sector Casas de Teja, cruce a El Salamar

Domingo 22 de febrero

Carrera de cintas a caballo

Hora: 11:00 a. m.

Lugar: campo sector la aduana

Tarde familiar

Hora: 2:00 p. m.

Lugar: campo la aduana

Baile de cierre de feria

Hora: 8:00 p. m.

Lugar: calle que conduce a La Barrona

Shnaidelyn Méndez está lista para entregar su corona de Flor de la Feria. (Foto: Catalina Jarquín/Colaboradora)

¿Cómo llegar?

Para llegar a la playa La Barrona, en Moyuta, Jutiapa, la ruta principal desde la ciudad de Guatemala consiste en dirigirse hacia la frontera con El Salvador por la carretera CA-1 Oriente.