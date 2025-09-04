Peluches, camisolas y accesorios para apoyar a la Selección Nacional (video)

-

A pocas horas de que la Selección Nacional se enfrente a El Salvador, la emoción ya se siente.

La fiebre deportiva ya se siente en el país, pues este jueves, a las 20:00 horas, comienza el sueño mundialista de la Selección Nacional.

Soy502 recorrió la Plaza de la Constitución, en donde la euforia por el fútbol ya se hizo presente.

Al llegar encontrarás camisolas desde Q75 hasta Q250, la réplica triple A.

(Foto: Wilder López/Soy502)

También hay magnas, gorras, peluches y todo tipo de accesorios que podrás adquirir previo al encuentro.

Mira aquí:

Peluches, camisolas y accesorios para apoyar a “La Sele” : @WilderLSoy502 #VamosGuate pic.twitter.com/xy3yC7mCww — Soy 502 (@soy_502) September 4, 2025

Pronósticos

Varios guatemaltecos que ya están instalados en la plaza dieron sus pronósticos para esta noche.

Ángel, de 34 años, es un aficionado de corazón y le desea lo mejor a la Selección para llegar al mundial. Su pronóstico es 3-1 a favor de Guatemala.

(Foto: Wilder López/Soy502)

William, de 49, espera un 2-0 a favor y desea que la Selección aproveche esta oportunidad para poder clasificar.

(Foto: Wilder López/Soy502)

Teodoro, de 60 años, ha sido aficionado desde que tiene memoria. Y espera un 2-1 a favor de Guatemala.