¿El peor momento de Messi? La dura crítica de un astro del Barça

Barcelona perdió 2-0 el Clásico Español ante el Real Madrid y uno de los jugadores más criticados post partido es el astro Lionel Messi.

El capitán blaugrana no tuvo un buen juego, apenas apareció y no pudo marcar diferencia en el estadio Santiago Bernabéu.

Es por eso que el popular programa deportivo español "El Chiringuito" puso un polémico tema sobre la mesa: ¿Está Messi en su peor momento?

Varios panelistas defendieron al sudamericano, pero hubo otros que arremetieron contra él y lanzaron comentarios lapidarios.

"Parece un exjugador", dijo sin tapujos el exportero Hugo Orlando Gatti.

El periodista Paco García Caridad comentó: "La mentalidad de Messi no es la misma, porque no tiene a Luis Suárez. Y tiene a un tío, que es Griezmann, que no le vale. Messi cada vez será peor, aunque se reconvierta en un jugador que sale desde atrás, pero ya no es el mismo. Es peor que antes, porque la edad no pasa en vano, es ley de vida”.

Mientras, Josep Pedrerol, el conductor del programa, opinó: “A mí me preocupa que Messi esté cansado de pelear, a él le veía feliz, salía de entrenar con Neymar, Suárez y Messi... Se fue Neymar y salía Suárez con el mate, ellos dos. Ahora se ha quedado solo. Eran cómplices dentro y fuera del campo. No tiene cómplices, mira a Griezmann y se cabrea. Veo a Messi triste”, sentenció.

El Clásico