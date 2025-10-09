Pepsi cambia su logo para apoyar al azul y blanco

Luego de 75 años con un diseño de azul, blanco y rojo, Pepsi ha cambiado su logo para apoyar a la Selección Nacional de Guatemala en la recta final de su clasificación al mundial.

Por lo tanto, ahora portará el azul y blanco, presentando un nuevo logo que estará en todas las comunicaciones que haga la marca hasta terminar las eliminatorias.

Con esta nueva imagen, la marca de bebidas también ha lanzado su campaña "Hoy sí muchá", que invita a los guatemaltecos a animar a la Selección Nacional más que nunca, a levantar los brazos para apoyarlos y siempre acompañar esos momentos con una Pepsi.

Con este movimiento, refuerza su compromiso con Guatemala y celebra el orgullo de vestir los colores nacionales.

“ Con este cambio de look en nuestro logo le damos un voto de confianza más a nuestra querida selección y al tan anhelado sueño de clasificar ”

María José Recinos

, jefe de marca Pepsi.