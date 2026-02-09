Pepsi Extra Fizz anuncia la Gira ReFIZZcante 2026

Una nueva cola llega al mercado guatemalteco con más burbujas, Pepsi Extra Fizz, es una propuesta diseñada para elevar la experiencia sensorial.
Pepsi Extra Fizz Más Burbujas es la respuesta a quienes pedían más refrescancia. La marca utilizó una nueva tecnología que potencia la sensación de las burbujas en la boca, causando un cosquilleo en cada sorbo.
Como parte de esa nueva propuesta y celebrando este lanzamiento, Pepsi invita a la Gira ReFIZZcante 2026.
El festival de musica del verano se estará realizando el sábado 4 de abril, en el kilómetro 97 de la Autopista Puerto San José, Escuintla; esperando a más de 20 mil guatemaltecos.
La Gira ReFIZZcante 2026 reunirá a diversos talentos del género urbano pop latino, indie, rock, alternativo. Siendo posible gracias al apoyo de Banco Industrial.
El 4 abril se estará presentando Wisin, Rawayana y Elena Rose, quienes compartirán escenario con Ale Mendoza, Zelaya, Kontra Marín, Mezz, Zaravia, Pardo Pardo, Camila Orantes, Wong Balka y Bellakeo.com
Los asistentes disfrutarán de "Vibra & Sabor", un área gastronómica que reúne a 12 restaurantes.
Las entradas a la Gira ReFIZZcante Pepsi 2026 estarán disponibles en preventa exclusiva para clientes de Banco Industrial a partir del 10 de febrero.
La venta general iniciará el lunes 16 de febrero a través de mundopesi.com. Las localidades disponibles son Mesas Bi, Mesas Zero, Mesas LIGHT, VIP de pie.