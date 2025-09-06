El pequeño que salió a pescar con su primo y nunca volvió a casa

Al pequeño le gustaba mucho pescar, pero ese día todo terminó mal.
La tarde del viernes 5 de agosto se tornó triste para la familia de Carlos Leonardo Duarte, de 11 años, quien falleció luego de caer al río del caserío La Línea, Zacapa.
Los gritos del primo alertaron a la madre del menor, quien de inmediato llamó a los socorristas.
Bomberos Voluntarios Departamentales informaron que la búsqueda del menor duró cuarenta y cinco minutos.
Pero, al localizar el cuerpo, constataron que ya había fallecido por asfixia por sumersión.
Le gustaba pescar
Irma Yolanda Álvarez, madre del menor, relató que su hijo cursaba tercero primaria y que le gustaba mucho pescar. "Siempre decía que quería trabajar para ayudar a su familia", cuenta.
El día de la tragedia, Carlos no tenía clases por lo que su madre le pidió que no saliera, pues el río estaba muy crecido.
Sin embargo el menor salió a las 12 del mediodía y según el otro menor, como a las 15 horas, Carlos se resbaló en una piedra y cayó al río.
*Con información de Lorena Lorenty