Prestaba su cuenta bancaria para recibir dinero de extorsiones

  • Por Jessica González
06 de septiembre de 2025, 07:29
El hombre recibía una parte del dinero como recompensa. (Foto: Shutterstock)

El hombre recibía una parte del dinero como "recompensa".

Agentes de la Policía Nacional Civil logró la captura de Josué David García, de 23 años, quien era requerido por seis juzgados diferentes por el delito de extorsión.

Cinco órdenes fueron emitidas por juzgados de Guatemala y una orden por un juzgado de Chimaltenango, fechadas el 3 y 12 de abril, y 19 de agosto del año 2,024. En el presente año tenía el 19 y 26 de febrero y 17 de julio.

(Foto: PNC)
Además, según la PNC, García prestaba su cuenta bancaria a pandilleros para recibir dinero de extorsión que exigían a comerciantes y a cambio recibía una parte como recompensa.

