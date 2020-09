Periodista narra los detalles de su detención por parte de la PNC

El periodista Sonny Figueroa narró cómo fue su detención la tarde del viernes, frente al Palacio Nacional de la Cultura.

Durante la audiencia, el comunicador recordó que estuvo en un restaurante de la sexta avenida desde las tres hasta casi las seis de la tarde.

Al salir, caminó a la Plaza de la Constitución y se sentó en una banca, donde repentinamente un delincuente le quitó el teléfono celular y corrió. Figueroa alcanzó al ladrón y lo derribó, pero un cómplice lo golpeó por la espalda y lo botó. En el suelo le robaron una chumpa y su billetera.

MIRA AQUÍ:

El comunicador llegó a pedir auxilio en el Palacio Nacional de la Cultura, con la intención de que lo ayudaran en la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, pero no le permitieron el ingreso por no contar con un documento de identificación.

Él dijo ser periodista y asegura que en ese momento un hombre lo insultó y lo agredió ante la mirada de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes no actuaron.

Mira aquí sus declaraciones:

Esto molestó a Sonny, quien le recriminó a los agentes de PNC y ahí dieron inicio los insultos. El periodista asegura que un militar lo derribó y las autoridades lo capturaron por agresión verbal y lo llevaron a la Torre de Tribunales.

TE PUEDE INTERESAR:

Los agentes de la PNC intentaron hacerle una prueba de alcoholemia, por lo que llamaron a un agente de la Policía Municipal de Tránsito (PMT), pero el periodista no accedió. En su declaración, el comunicador reconoció que había consumido bebidas alcohólicas previo al incidente con la PNC.

Al momento del traslado, el comunicador iba esposado, en la palangana de la patrulla. Los agentes captores aseguraron que él los intentó sobornar con 100 quetzales, pero el fiscal de turno reconoció que era muy poco probable que eso fuera cierto porque Figueroa llevaba las manos hacia atrás y había sido asaltado.

La @PNCdeGuatemala no logró establecer el supuesto soborno que les habría hecho @Sonny_Figueroa pic.twitter.com/DyjP9O8Wc1 — Jessica Gramajo (@JGramajo_Soy502) September 12, 2020

Entre las pruebas, el abogado defensor, Rootman Pérez, presentó un recibo de pago con tarjeta de crédito del restaurante donde estaba Figueroa antes de ser capturado porque sostuvo que su cliente no tenía efectivo.

ADEMÁS:

Durante la audiencia, Figueroa mostró las heridas que le habrían causado entre el hombre y el militar que lo agredieron. El periodista también habló de las investigaciones que ha publicado en el medio digital Vox Populi y reconoció que le dijo a los agentes de la PNC que defendían a corruptos.

Tras escuchar a Figueroa, a Pérez y al fiscal, el juez de Turno de Primera Instancia Penal, Ángel Arturo Contreras Sierra, dejó en libertad al comunicador y decretó falta de mérito en favor del periodista.

Falta de mérito en favor de @Sonny_Figueroa, por este show montado para intimidar periodistas pic.twitter.com/8zfjECXEZT — Jessica Gramajo (@JGramajo_Soy502) September 12, 2020

Sin embargo, el caso no fue cerrado porque el juez ordenó que se inicie una investigación por el actuar de los agentes de la PNC. Aunque el reportero no fue sancionado, no podrá salir del país y debe presentarse cada mes a firmar un libro de asistencia.