"Está con vida": madre de motorista arrollado en zona 9

La familia del motorista herido rechazó el acuerdo económico ofrecido por el conductor responsable del accidente en zona 9.

Un día después del incidente en el que Larkin Daniel Hernández, de 22 años, fue arrollado en tres ocasiones por un conductor de la tercera edad en zona 9, la madre de la víctima se pronunció al respecto.

Además, familiares del motorista indicaron que el conductor responsable, identificado como Carlos Ovidio Acevedo Navas, ofreció Q5mil a la familia de la víctima y expresaron que "no se llegó a ningún convenio" e indicaron que el caso seguirá en manos de la justicia.

Imágenes captan a un conductor de la tercera edad arrollar en tres ocasiones a un motorista en una calle transitada de zona 9. (Imagen: captura de pantalla)

La señora Mónica Cuque madre de Larkin Daniel indicó que él es estudiante de enfermería y lleva dos años de formación. "Es un joven soltero, sano, no consume bebidas alcohólicas y en el momento del accidente realizaba mandados", indicó.

La madre del motorista herido indicó que Larkin Daniel es estudiante del segundo año de enfermería. (Foto: Wilder López)

Entre el relato mencionó "quizás Dios tiene un propósito para él, un día que pueda comprender el dolor de alguien más que esté en la misma situación", expresó con el rostro sereno.

Asimismo, expresó que pudo hablar con su hijo después del percance. "No puedo decir que está bien, porque no lo está, pero está con vida. Agradezco a todos por sus oraciones donde quiera que estén", dijo.

Agregó que el joven se dirigía a un centro comercial de la zona 4 para comprar repuestos relacionados con su trabajo cuando ocurrió el accidente.