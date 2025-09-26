-

Un testigo intentó detener al conductor que arrolló varias veces a un motorista.

En redes sociales circula la imagen de un hombre que fue testigo del primer impacto que el conductor le dio al motorista en una calle transitada de zona 9 la tarde del pasado jueves.

El video muestra a un hombre correr hacia el área del accidente y trata de dialogar con el conductor después del segundo golpe, no obstante, el piloto retrocede con la intención de realizar un otro impacto hacia el motorista.

En redes sociales elogian la intervención de este hombre al intentar detener al conductor. (Imagen: captura de pantalla)

La reacción de este hombre fue levantar una piedra grande y tirarla al conductor con la intención de que retrocediera, pero fue imposible; el conductor agredió al motorista por tercera vez.

El hombre intentó intervenir para evitar que el caso se agravara, tras percatarse de que el conductor se rehusaba a dialogar, el hombre agredió físicamente al conductor de la camioneta, al mismo tiempo en el que intervinIeron agentes PNC y procedieron a capturar al conductor.

El hombre que intentó detener a conductor en zona 9.



En redes sociales elogian la reacción de este hombre por intervenir en este percance; "Este compa merece el respeto. Actuó sin pensarlo para que el veterano, no acabara con el motorista" se lee en una de las publicaciones.

Este accidente ha generado una ola de críticas y debate en cuanto a la salud mental de los conductores, manejo de ira y la rivalidad entre motoristas y automovilistas como lo mencionó el director de la PNC David Boteo.

Sobre este incidente, hasta el momento se conoce de manera preliminar que el percance pudo ocurrir después de una pelea de tránsito por lo que ambos involucrados quedarán ante un juzgado competente.

Estado de salud del motorista

Autoridades del Hospital General San Juan de Dios informaron que Larkin Daniel Hernández, de 22 años. Presentó una fractura expuesta, fue sometido a cirugía y actualmente se encuentra en recuperación, bajo monitoreo médico. Además, indicaron que su condición es estable.

Según información preliminar, el conductor capturado indicó que al momento del accidente sufrió una descompensación provocada por un medicamento y aseguró que asumirá todos los gastos derivados del percance.