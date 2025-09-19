El perro que resultó herido luego de atacar a sicarios que le dispararon a su dueña

El perro logró defender a su dueña, pero ambos resultaron heridos.
OTRAS NOTICIAS: Joven tecladista fallece en trágico accidente en San Raymundo
Una mujer resultó herida luego de que desconocidos tocaran a su puerta, ubicada en Vida Nueva II, Tierra Nueva 2, Chinautla.
Según la Policía Nacional Civil (PNC), dos hombres llegaron a la casa de la víctima preguntando por su hijo, pero cuando ella les dijo que no estaba, los desconocidos comenzaron a disparar.
El perro de la familia salió en defensa de la mujer y atacó a los hombres, quienes lograron escapar, pero no sin antes herir también al perro.
Bomberos Municipales de Chinautla trasladaron a la víctima al hospital con una herida en la pierna derecha.
El perro presentaba una herida en el cuello, por lo que fue llevado a una veterinaria.
La PNC afirma que este caso podría tratarse de un problema entre pandillas.