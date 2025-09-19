Versión Impresa
El perro que resultó herido luego de atacar a sicarios que le dispararon a su dueña

  • Con información de Jorge Senté/Colaborador
19 de septiembre de 2025, 13:33
El perro resultó con una herida en el cuello. (Foto: Pexels)

El perro logró defender a su dueña, pero ambos resultaron heridos.

Una mujer resultó herida luego de que desconocidos tocaran a su puerta, ubicada en Vida Nueva II, Tierra Nueva 2, Chinautla. 

Según la Policía Nacional Civil (PNC), dos hombres llegaron a la casa de la víctima preguntando por su hijo, pero cuando ella les dijo que no estaba, los desconocidos comenzaron a disparar.

El perro de la familia salió en defensa de la mujer y atacó a los hombres, quienes lograron escapar, pero no sin antes herir también al perro.

(Foto Bomberos Municipales de Chinautla)
Bomberos Municipales de Chinautla trasladaron a la víctima al hospital con una herida en la pierna derecha.

El perro presentaba una herida en el cuello, por lo que fue llevado a una veterinaria. 

La PNC afirma que este caso podría tratarse de un problema entre pandillas. 

