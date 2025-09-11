Perro intenta "atacar" a foca que apareció en la playa de Ocós (video)

Un perro se acercó a la foca para "atacarla", pero ésta se defendió.
EN CONTEXTO: Una foca en la playa de Ocós: ¿qué hacer ante un avistamiento? (video)
La fuerte marea arrastró a la foca hacia la orilla de la playa Ocós, San Marcos.
Visitantes y lugareños se acercaron a verla, pues según afirman, es la primera vez que una foca llega hasta la orilla.
Sin embargo, mientras muchos grababan el momento, un perro se acercó e intentó atacarla.
Pero la foca se defendió y regresó al mar para protegerse.
Mira aquí el momento:
¿Qué dice Conap?
Luego que las imágenes se viralizaran, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) se pronunció haciendo varias recomendaciones sobre el caso.
Es necesario reportar al teléfono directo 1547 el avistamiento de fauna marina en las costas del pacífico.
Pero sobre todo recomiendan no acercarse ni tocar a la especie, pues es importante su resguardo.