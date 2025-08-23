Perro invade la cancha y detiene juego entre Antigua y Mixco (video)

El encuentro entre Antigua y Mixco tuvo un pequeño invitado.
Antigua GFC consiguió un importante triunfo de 2-1 ante el Deportivo Mixco durante el juego por la sexta jornada del Torneo Apertura 2025.
Con este triunfo en casa, Antigua GFC llega a 12 puntos y se coloca como sublíder de la clasificación, mientras que Mixco perdió el invicto y con 13 unidades mantiene el primer puesto a falta de que se complemente la jornada.
Un pequeño invasor
Mientras el juego se disputaba en el Estadio Pensativo, un perro se metió a la cancha.
Los jugadores trataron de continuar con el encuentro, pero el pequeño invasor se paseaba por toda la cancha y hasta hubo un momento en que se acomodó en la grama.
El juego se detuvo por unos minutos.