Perro invade la cancha y detiene juego entre Antigua y Mixco (video)

  • Por Jessica González
23 de agosto de 2025, 07:52
El encuentro terminó en 2-1, a favor de Antigua. (Foto: Renato Melgar/Nuestro Diario)

El encuentro terminó en 2-1, a favor de Antigua. (Foto: Renato Melgar/Nuestro Diario)

El encuentro entre Antigua y Mixco tuvo un pequeño invitado.

Antigua GFC consiguió un importante triunfo de 2-1 ante el Deportivo Mixco durante el juego por la sexta jornada del Torneo Apertura 2025.

Con este triunfo en casa, Antigua GFC llega a 12 puntos y se coloca como sublíder de la clasificación, mientras que Mixco perdió el invicto y con 13 unidades mantiene el primer puesto a falta de que se complemente la jornada.

Un pequeño invasor

Mientras el juego se disputaba en el Estadio Pensativo, un perro se metió a la cancha.

Los jugadores trataron de continuar con el encuentro, pero el pequeño invasor se paseaba por toda la cancha y hasta hubo un momento en que se acomodó en la grama.

El juego se detuvo por unos minutos.

Mira aquí el video: 

