Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Dos temblores sorprendieron a guatemaltecos esta madrugada

  • Por Jessica González
23 de agosto de 2025, 07:20
Dos temblores se registraron esta madrugada. (Foto: Archivo/Soy502)

Dos temblores se registraron esta madrugada. (Foto: Archivo/Soy502)

Dos fuertes temblores se registraron esta madrugada de sábado.

OTRAS NOTICIAS: La SAT anuncia subasta de vehículos

Un sismo de magnitud 5.7 sorprendió esta madrugada a muchos guatemaltecos. 

Según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), el movimiento telúrico tuvo epicentro en el Océano Pacifico y fue registrado a las 3:14 horas. 

La profundidad fue de 5 kilómetros.

Este también fue sensible en El Salvador, en donde alcanzó los 5.8 de magnitud y fue registrado frente a la Costa de Ahuachapán.

Un segundo temblor de 4.0 fue registrado minutos después, a las 3:38 horas.

El epicentro fue en Jutiapa, con una profundidad de 5 kilómetros.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar