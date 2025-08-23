Dos temblores sorprendieron a guatemaltecos esta madrugada

Dos fuertes temblores se registraron esta madrugada de sábado.
OTRAS NOTICIAS: La SAT anuncia subasta de vehículos
Un sismo de magnitud 5.7 sorprendió esta madrugada a muchos guatemaltecos.
Según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), el movimiento telúrico tuvo epicentro en el Océano Pacifico y fue registrado a las 3:14 horas.
La profundidad fue de 5 kilómetros.
Este también fue sensible en El Salvador, en donde alcanzó los 5.8 de magnitud y fue registrado frente a la Costa de Ahuachapán.
Un segundo temblor de 4.0 fue registrado minutos después, a las 3:38 horas.
El epicentro fue en Jutiapa, con una profundidad de 5 kilómetros.