Buscan a persona soterrada tras derrumbe en el kilómetro 24 carretera a El Salvador

Autoridades continúan con trabajos de limpieza para restablecer la circulación.
Autoridades de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial) confirmaron que una persona quedó soterrada esta madrugada tras un derrumbe ocurrido en el kilómetro 24 de la carretera a El Salvador.
Persona soterrada
José Istupe, director de Covial, en una entrevista brindada a Emisoras Unidas confirmó que tras el derrumbe una persona se encuentra soterrada.
Además, indicó que el deslizamiento se produjo por la inestabilidad de un predio de maquinaria ubicado en la salida de una carretera privada hacia La Cuchilla, aproximadamente a la mitad del tramo.
Hasta el momento, las autoridades trabajan para localizar a la víctima y en la limpieza de la zona, que mantiene cerrados los cuatro carriles en ambos sentidos.
Asimismo, Istupe detalló que Covial retomará los trabajos este martes 7 de octubre a partir de las 09:00 horas y prevé concluir entre las 15:00 y 16:00 horas. La intervención incluirá anclajes para estabilizar el terreno, y se evaluará la posibilidad de adelantar trabajos nocturnos según las condiciones climáticas, debido al riesgo que presentan estas áreas.