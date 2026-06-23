Video: Personas arriesgan sus vidas tras crecida de río en San Miguel Petapa

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Dos hombres se expusieron a una tragedia al tomar fotografías tras el desplome de una vivienda.

En un video que circula por medio de las redes sociales se observa cuando dos hombres arriesgan sus vidas en la orilla de una caída del río Pinula, que pasa por el sector 1 y 4 de Villa Hermosa, en la zona 7 de San Miguel Petapa.

Estas personas, se encuentran tomando fotografías y videos en el lugar, luego de que una vivienda cayera al río y otras más quedaran en riesgo de desplomarse.

En el lugar cayó una vivienda el pasado lunes tras la crecida del río Pinula. (Foto: Cortesía)

Esto después de que el río creciera tras las intensas lluvias que afectaron al país el pasado lunes 22 de junio, hasta provocar deslizamientos de tierra en el sector, con el paso de la correntada.

Mira aquí el video:

Personas arriesgan su vida para tomar videos y fotografías ante la crecida del río Pinula en su paso por Villa Hermosa, zona 7 de San Miguel Petapa; varias viviendas han colapsado ante las fuertes correntadas. pic.twitter.com/7jpUq60dm2 — Vinicio Gutierrez (@viniciogutierr3) June 23, 2026

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) indicó que realizó un recorrido en el sector, en donde se identificaron cuatro viviendas con daños materiales.