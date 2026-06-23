¡Colapsó! Vivienda cae al río y otras quedan en riesgo tras fuertes lluvias (video)

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El colapso se originó tras la crecida de un río que pasa en la zona 7 de San Miguel Petapa.

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Las intensas lluvias de las últimas horas provocaron que el río Pinula se acrecentara y afectara a viviendas en el sector 1 y 4 de Villa Hermosa, en la zona 7 de San Miguel Petapa.

En imágenes compartidas por vecinos del sector, se observa que una de las vivienda cayó al río luego de que se registraran los movimientos de tierra.

Una de las viviendas ubicada en la zona, cayó tras un deslave. (Foto: Cortesía)

Además, se reportó que al menos nueve inmuebles ha quedado en riesgo de ser colapsados, por lo que ha generado preocupación en los vecinos dicho lugar.

No se han reportado víctimas tras este derrumbe.

Nueve viviendas quedaron en riesgo de caer al río. (Foto: Cortesía)

De momento, la región departamental de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) se encuentra verificando el área.

En un video se logra ver la fuerza con la que avanza el río y el peligro en que se encuentran las viviendas luego de que una parte de la tierra se ha derrumbado con el paso del agua.