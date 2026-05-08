Capturan a presunto asaltabuses en ruta a El Salvador

Un hombre terminó sometido y arrestado por la Policía Nacional Civil (PNC), luego que fuera señalado como asalta buses.

El hecho se registró en el kilómetro 25 de la ruta a El Salvador, cuando los agentes de la PNC localizaron pertenencias que aparentemente habrían sido robadas momentos antes de la captura.

Los agentes también incautaron un arma de fuego el cual era portada ilegalmente.

La PNC dio a conocer que este año han capturado a 15 asalta buses en flagrancia.

El hombre habría asaltado un bus momentos antes de su captura. (Foto: PNC)