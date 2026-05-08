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Capturan a presunto asaltabuses en ruta a El Salvador

  • Por Reychel Méndez
08 de mayo de 2026, 08:41
El hombre terminó sometido por los agentes policiales. (Foto: PNC)

El hombre terminó sometido por los agentes policiales. (Foto: PNC)

Al capturarlo, encontraron pertenencias que habrían sido robadas momentos antes. 

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Un hombre terminó sometido y arrestado por la Policía Nacional Civil (PNC), luego que fuera señalado como asalta buses. 

El hecho se registró en el kilómetro 25 de la ruta a El Salvador, cuando los agentes de la PNC localizaron pertenencias que aparentemente habrían sido robadas momentos antes de la captura.

Los agentes también incautaron un arma de fuego el cual era portada ilegalmente.

La PNC dio a conocer que este año han capturado a 15 asalta buses en flagrancia. 

El hombre habría asaltado un bus momentos antes de su captura. (Foto: PNC)
El hombre habría asaltado un bus momentos antes de su captura. (Foto: PNC)

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