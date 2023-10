La perturbadora publicación de Matthew Perry que anunció su muerte

-

La última y perturbadora publicación de Matthew Perry que anunció su muerte.

El intérprete de "Friends", el actor estadounidense, Matthew Perry, publicó una fotografía en sus redes sociales que parece un presagio de su trágico final. La inquietante imagen dejaría muchas interrogantes sin responder.

Se trata de una foto donde se le ve relajándose en el jacuzzi de su casa, con sus auriculares puestos. La imagen se funde con el paisaje de la noche por el reflejo de la ventana. Se trata del mismo lugar donde fue encontrado muerto, según reporto el medio TMZ.

La foto es acompañada del mensaje "Oh, so warm water swirling around makes you feel good? I'm Mattman" ("Oh, ¿entonces el agua tibia girando te hace sentir bien? Soy Mattman"). Fue la última publicación de Perry en sus redes sociales hace 6 días.

Varios de sus seguidores notaron el detalle del jacuzzi. "Wow so unfortunate you just never know rip to him" ("Vaya, qué desafortunado, nunca se sabe. Descanse en paz"), escribió uno de sus fans en la publicación de Perry, refiriéndose a que el jacuzzi era el mismo donde murió.

Esta fue la última publicación de Matthew Perry en sus redes sociales. (Foto: captura de pantalla)

La anterior publicación, también 6 días atrás, alarmó a algunos de sus fans. Es un corto video de la luna, sin audio, con el mensaje "Do you understand what I'm trying to tell you? - I'm Mattman" ("¿Entiendes lo que intento decirte? - Soy Mattman"), volviendo a hacer un juego de palabras de Matthew y Batman.

Esto provocó que algunos le preguntaran si se encontraba bien o si intentaba dar una pista de algo. Sin embargo, el actor no respondió.

El intérprete de Chandler Bing fue encontrado muerto en el jacuzzi de su casa el pasado 27 de octubre a la edad de 54 años. El caso se encuentra bajo investigación, aunque preliminarmente se menciona como causa de muerte ahogamiento.