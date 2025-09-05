La autocrítica de Tena: "Me voy muy molesto conmigo mismo"

-

Luis Fernando Tena se culpa por la derrota en eliminatorias. Descubre sus declaraciones sobre la ansiedad del equipo y el plan para la revancha.

Después de caer en el debut de la última ronda de las eliminatorias frente a El Salvador (1-0), en el estadio Cementos Progreso, Luis Fernando Tena se señaló a él mismo como el gran responsable de la sorpresiva caída.

"Me voy muy molesto, sobre todo conmigo mismo, soy el responsable de esta derrota. Pero ahora nos enfocamos en que todavía faltan cinco partidos, todavía queda mucho y hay oportunidad para reivindicarme", expresó el timonel mexicano.

El timonel de la Selección Nacional ahora deberá buscar cómo rescatar puntos en los juegos de visita. (Foto: Rudy Martínez/Colaborador)

Tena aseguró que "esperábamos que ellos jugaran así, esperando atrás y buscando el contragolpe. Su portero salió en una buena noche y nos hicieron daño cuando pudieron. Nosotros les colaboramos mucho en su labor, por la ansiedad que tuvimos desde el inicio del partido".

"Tenemos que jugar mucho mejor, sobre todo no dejar que la ansiedad nos invada. Visitar a Panamá es muy complicado, pero sabemos que podemos jugar contra cualquier rival, en cualquier cancha. Ya vimos que los favoritos no son los que siempre ganan y con esa idea vamos ahora a encarar los juegos de visita", sentenció.