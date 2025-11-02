A pesar del gol de Messi, Miami cae y Nashville iguala la serie de playoffs

-

Messi y las garzas no pudieron liquidar la serie contra Nashville y definirán todo el próximo sábado, en el tercer duelo definitivo.

NOT. OVER. YET.



Messi strikes to pull one back! // Audi MLS Cup Playoffs pic.twitter.com/o6vAOEvBAj — Major League Soccer (@MLS) November 2, 2025

El Inter Miami de Lionel Messi cayó este sábado 2-1 en la cancha del Nashville SC y tendrá que disputar un tercer y definitivo partido en la primera ronda de playoffs de la MLS.

El inglés Sam Surridge, con un penalti en el minuto 9, y Josh Bauer (45) anotaron los goles locales mientras Messi (90) descontó en una espectacular jugada individual.

Nasvhille empató así 1-1 en el global de esta eliminatoria al mejor de tres partidos, que se definirá en el desempate del 8 de noviembre en el estadio del Inter.

NASHVILLE’S NIGHT.@NashvilleSC win at home to send the series to a Game Three! // Audi MLS Cup Playoffs pic.twitter.com/sgq4wllitL — Major League Soccer (@MLS) November 2, 2025

En una lluviosa noche en Nashville (Tennesee), el Inter reavivó los fantasmas de su dolorosa eliminación en la primera ronda del año pasado frente al Atlanta United.

En aquella ocasión Miami también se había apuntado el primer asalto pero después perdió dos juegos consecutivos, abriendo la puerta de salida a Messi en sus primeros playoffs en la liga norteamericana (MLS).

El juego a todo o nada del 8 de noviembre puede ser el último de las extraordinarias carreras de los españoles Jordi Alba y Sergio Busquets, que anunciaron sus retiradas al final de este curso con el Inter.