(VIDEO) Doblete de Cristiano en una agónica remontada del Al Nassr

Un doblete de Cristiano Ronaldo, el segundo de penalti en el tiempo añadido, permitió este sábado al Al Nassr darle la vuelta al marcador frente al Al Fayha (2-1) en la séptima jornada de la liga saudí.
El conjunto dirigido por Luís Castro logró una victoria agónica. El tanto decisivo llegó desde los once metros en el minuto 114, pese a que inicialmente se habían anunciado solo seis minutos de descuento.
Ronaldo, implacable desde el punto de penalti, selló así el séptimo triunfo consecutivo de su equipo. El Al Fayha se había adelantado temprano gracias al gol del español Jason Remeseiro en el minuto 13.
El capitán portugués apareció entonces para rescatar a los suyos y nivelar el marcador en el 37, tras una asistencia del francés Kingsley Coman. Ya en la prórroga, en el 104, convirtió el penalti que cerró la remontada. Con 40 años, Cristiano suma 952 goles oficiales y continúa su persecución hacia la histórica cifra de los 1000 tantos, que ningún jugador ha alcanzado aún.
Con este resultado, el Al Nassr se mantiene líder de la clasificación, tres puntos por encima del Al Taawon, que logró su quinta victoria consecutiva ante el Al Qadisiya (2-0), equipo donde juega el exmadridista Nacho Fernández. Por su parte, el Al Ittihad de Karim Benzema —ausente por lesión— no pasó del empate a cuatro goles frente al Al Khaleej (4-4).