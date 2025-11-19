El poder de la dedicación: Henry Esquivel hace historia en el levantamiento de pesas

-

El destacado atleta Henry Esquivel, orgullo de Zacapa y miembro de la Selección Nacional de Pesas, consolidó su trayectoria al obtener dos medallas de oro y una de plata en los recientes Juegos Centroamericanos.

Henry Esquivel, orgullo de Zacapa y seleccionado nacional de pesas, obtuvo dos medallas de oro en la categoría de 60 kg masculino de levantamiento de pesas y una de plata, en los recientes Juegos Centroamericanos que se llevaron a cabo en Totonicapán.

Asimismo, en una conferencia de prensa anunció que se está preparando para asistir en diciembre a los Juegos Centroamericanos y del Caribe para representar a Guatemala.

"Doy gracias a Dios, porque es quien me ha permitido llegar a donde estoy; a los entrenadores, a mi familia y a quienes me han apoyado. Ya nos estamos preparando para otra actividad internacional", mencionó.

El atleta ha representado al país en diversas ocasiones. (Foto: XII Juegos Centroamericanos 2025)

Agregó que desde los 12 años viene practicando el deporte y todo surgió porque César Cabrera, de la Asociación de Pesas, lo invitó a formar parte. "Desde entonces, me he dedicado a representar a Zacapa y a Guatemala en cada presentación que he tenido", agregó.

Asimismo, es subcampeón panamericano y centroamericano de pesas y ha representado a Guatemala dos veces en Cuba y dos en Colombia.

"Me siento orgulloso de representar a Zacapa y a Guatemala, y haremos todo el esfuerzo de seguir cosechando para medallas", comentó el atleta.

Cabrera comentó que para ellos es un orgullo tener a un ganador de tres medallas en los recientes juegos, el cual también pertenece a la selección nacional del deporte.

Entrenadores, atletas y delegados de la Asociación de Pesas, le dieron la bienvenida Henry Esquivel después de su última participación. (Foto: Juan Carlos Aquino/Colaborador)

"Hay que recordar que Esquivel pertenece a la selección nacional de pesas, y eso nos enorgullece aún más, porque Zacapa tiene atletas de peso representado a nuestro país; el segundo es Julio López, seguido de Mahli Ramos", culminó Cabrera.

Por su parte, Julio López, atleta de pesas, expresó: "Felicitaciones al compañero; esto demuestra que en este deporte hay mucho talento. Insto a otros jóvenes a sumarse".

Otros logros