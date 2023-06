Peso Pluma rompe el silencio tras muerte de fan de solo 11 años

La historia de un menor de 11 años que se quito la vida le dio la vuelta a Internet. El cuerpo de Jerick se encontró el 30 de mayo, y en una carta mencionó que su motivo fue que le prohibieran escuchar "corridos tumbados" y principalmente a Peso Pluma.

Este suceso ocurrió en Coahuila, México.

En la nota se mencionaba que no lo aceptaban como era, aunque supuestamente también dijo que no quería culpar a nadie por lo sucedido.

El artista Peso Pluma se pronunció en redes sociales con un comunicado en el que decía "Mi música no es para niños".

"Si quisiera hacer música para niños, ya lo hubiese hecho" continúa el comunicado. Peso Pluma es conocido mundialmente por la canción que cantó con Eslabón Armado, "Ella baila sola".

Recientemente lanzó una colaboración con Bizarrap, en donde produjeron la BZRP Music Session #55.

"No son baladas infantiles, jamás lo serán, si hay niños coreando mis canciones es por irresponsabilidad de los padres."

El medio Telemundo informó que en una entrevista que se transmitió por YouTube, el cantante dijo: