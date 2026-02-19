PGN denuncia adopciones ilegales en las que estaría implicada Consuelo Porras

-

La PGN presentó una denuncia en el Ministerio Público investigue los señalamientos de posibles adopciones ilegales en los que Consuelo Porras podría estar involucrada.

Expertos de la ONU señalan a Consuelo Porras en posibles adopciones ilegales

Luego de que expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), mostraran su preocupación por posibles adopciones ilegales de 80 niños, en los que estaría relacionada la actual fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras, la Procuraduría General de la Nación presentó una denuncia de oficio.

"A efecto se realice la investigación que en derecho corresponde y se determinen las acciones legales en contra de quien o quienes resulten responsables de los flagelos que se han denunciado. La PGN continuará efectuando las diligencias que resulten necesarias, conforme a sus atribuciones, en relación con los hechos señalados", dijo la PGN.

Según explicó el procurador General de la Nación, Julio Saavedra, la decisión de interponer la denuncia corresponde a la obligación legal que tienen de velar por el interés superior del niño.

"Es una obligación institucional la que hoy cumplimos. Por esa razón, la Procuraduría General de la Nación presentó la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público, activando el mecanismo jurídico que permite que los hechos sean investigados con independencia, objetividad y apego al debido proceso", dijo Saavedra.

Además, la PGN pidió ser querellante adhesivo dentro del proceso.

Comunicado PGN por denuncia interpuesta. (Foto: PGN)

El señalamiento

A través de un comunicado, la ONU manifestó su preocupación por la acusación de adopciones ilegales de niños guatemaltecos, en los que pudo estar involucrada la fiscal general, Consuelo Porras.

"La información recibida sobre al menos 80 niños indígenas que fueron sometidos a adopciones ilegales internacionales tras haber sido institucionalizados en el "Hogar Temporal Elisa Martínez" después de su captura y desaparición forzada entre 1968 y 1996 en Guatemala es sumamente preocupante", afirmaron los expertos de la ONU.

Según el comunicado, la preocupación mayor es que no se haya realizado una investigación pronta, exhaustiva, independiente e imparcial sobre la presunta implicación de algunas autoridades estatales en estos procesos y que las madres afectadas por estas adopciones ilegales aparentemente no hayan recibido ni el reconocimiento ni las reparaciones adecuadas.

"Hoy, mis colegas y yo expresamos nuestra preocupación por la información recibida recientemente que vincula a la actual Fiscal General y Jefa del Ministerio Público de Guatemala, María Consuelo Porras Argueta, con un proceso de adopciones ilegales de al menos 80 niñas y niños de Pueblos Indígenas entre 1968 y 1996", dijo Margaret Satterthwaite, relatora especial.

Porras podría estar involucrada

La información que recibieron los expertos de la ONU, señalan la presunta participación de Porras, pues cuando esto ocurrió, en 1982, ella fungía como "tutora legal" de los niños que estaban en el "Hogar Temporal Elisa Martínez", pues era la directora / administradora del lugar.

"Las adopciones ilegales pueden ocurrir mediante una serie de actos ilícitos o prácticas ilegales, incluidos el fraude en la declaración de adoptabilidad, la falsificación de documentos oficiales, la coacción o la falta de consentimiento libre e informado de los padres biológicos, así como el beneficio financiero indebido para los intermediarios", se lee en el comunicado.

Los expertos señalaron que se está llevando a cabo un proceso de nombramiento judicial por esta información recibida.

"Todas las personas contra las cuales existan alegaciones creíbles de conductas incompatibles con los estándares de derechos humanos, especialmente aquellas que han tenido autoridad para tomar decisiones relacionadas con la criminalización o violaciones de derechos humanos, no deben ser preseleccionadas ni nombradas hasta que se realice una investigación pronta, independiente y exhaustiva de esas alegaciones", manifestaron en el documento.

Por último, indicaron que los expertos de la ONU están en contacto con autoridades guatemaltecas.

En redes sociales, la fiscal general manifestó que rechaza "las acusaciones falsas y políticamente instrumentalizadas" difundidas en su contra y señaló de manera directa a Margaret Satterthwaite, relatora especial sobre la independencia de jueces y abogados de las Naciones Unidas.

La respuesta de Consuelo Porras

Sobre las acusaciones, Porras afirmó: "Estas carecen de sustento probatorio y son completamente malintencionadas, mismas que lejos de tutelar los derechos humanos, los vulneran y distorsionan".

"Rechazo categóricamente una vez más, como lo he hecho reiteradamente, las acusaciones falsas y políticamente instrumentalizadas que han sido difundidas en mi contra", escribió la fiscal.

"Iniciare las actuaciones correspondientes ante los mecanismos competentes de las Naciones Unidas a fin de que las declaraciones emitidas sean objeto de revisión, aclaración y corrección. Mi actuación se ha regido y continuará rigiéndose estrictamente por la Constitución y la ley", precisa la publicación.

La jefa del Ministerio Público señaló que "la defensa de la honra y la reputación por las vías legales es un ejercicio legítimo del debido proceso y del Estado de Derecho".

Además, la fiscal concluyó: "Mi actuación se ha regido y continuará rigiéndose estrictamente por la Constitución y la ley. La defensa de la honra y la reputación por las vías legales es un ejercicio legítimo del debido proceso y del Estado de Derecho".