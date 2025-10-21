El ritmo caribeño que conquistó Guatemala: La fascinante historia del Grupo Phoenix

-

La leyenda tropical de Petén que revolucionó la música guatemalteca. Conoce la historia del grupo Phoenix, desde el reggae caribeño hasta la insólita subasta de su primer álbum.

Impulsada por el auge del merengue y la salsa romántica, la música tropical producida en Guatemala contó con nombres sobresalientes como el grupo Rana, Benny y sus Tropicales, Tormenta Band y Walter y su Banda Dimensión.

Desde Petén se les unió un conjunto fundado en enero de 1970, el cual asimiló los sonidos del reggae, el calipso y el punta rock procedentes de Belice para impulsarlos en escenarios nacionales.

El grupo se dio a conocer en las ferias de San Benito, La Libertad, Sayaxché y Melchor de Mencos. (Foto: RRSS)

Se trata del grupo Phoenix, surgido a iniciativa de Eduardo Táger, Óscar Fión y Mario Uilín, cuya formación actual sigue recorriendo escenarios del país y del extranjero.

Cuando repasó su historia, Táger recordó que "unieron esfuerzos para comprar un teclado Yamaha, un amplificador Fender Basman, un amplificador para guitarra también de la marca Fender Reverb y una guitarra Coronado II".

Los integrantes de aquella época le dieron vida a un sueño juvenil. (Foto: RRSS)

Al consolidar la formación, con el compromiso de pagar el bajo y la batería comprados en la capital por don Manuel Táger Samos, padre de Eduardo, el grupo se presentó en las ferias de San Benito, La Libertad, Sayaxché y Melchor de Mencos.

"En ese entonces, los conjuntos musicales lo componían dos guitarras, un bajo, una batería y en algunos un teclado, hablando de los grupos de Guatemala", apuntó Táger.

La formación actual sigue presentándose en su departamento natal y fuera del país. (Foto: RRSS)

Sin embargo, aclaró, Petén siempre ha tenido influencia mexicana y caribeña, por lo que los conjuntos utilizaban saxofón y trompeta.

Tales detalles le aportaron su estilo propio al combo, consolidado con la llegada del cantante beliceño Roberto Moreira, músico garífuna originario de Punta Gorda.

Al estudio

La primera oportunidad para registrar la música de Phoenix se dio a finales de la década, cuando los músicos asistieron a Interfer, como representantes de Petén junto al Coro Magisterial y la marimba Ecos del Itzá.

"En esa oportunidad, aprovechando que el transporte lo había dado el FYDEP, el licenciado Waldemar Zetina nos consigue una casa grabadora para que hiciéramos nuestro primer disco de larga duración", recordó Táger,

La agrupación sigue vigente aunque con nuevos integrantes. (Foto: RRSS)

Todos los músicos marcharon al estudio después de presentarse en la concha acústica, registrando seis canciones y el popurrí titulado "Petén en Feria" para la firma Discos Educativos.

"Recuerdo que principiamos a grabar a las 11:00 de la noche, y terminamos a las 6:00 de la mañana, para luego emprender el camino de regreso a Peten, cansados, pero contentos por lo que habíamos logrado", evocó Tager.

Años después, en noviembre de 2019, se viralizó que una copia del primer disco del grupo Phoenix salió a subasta en la página www.tradera.com, de Suecia. El precio base era de 4.62 euros.

La grabación se completó en una sesión que se prolongó de 11:00 de la noche a 6:00 de la mañana. (Foto: FB NotiSur Petén)

Legado

Junto a un sencillo editado con el sello Fónica, Phoenix llegó a registrar nueve discos más con la empresa Discos de Centroamérica.

El grupo cesó sus grabaciones debido a la piratería y se sobrepuso a la pérdida de Eduardo Táger, fallecido en accidente de tránsito ocurrido el 30 de diciembre de 2016, cuando regresaba de un concierto ofrecido en el municipio de Poptún.

Fuente: grupphoenixblogspot.com