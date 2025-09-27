Pianista guatemalteca Yahaira Tubac se presenta en Turquía

-

Yahaira Tubac se encuentra en Turquía representando a Guatemala con su talento.

La joven fue invitada por el Señor Embajador Eduardo Hernández de de Guatemala en Turquía, con el fin de realizar participar en dos conciertos, en las ciudades de Ankara y Estambul, junto al artista guatemalteco Roberto Pérez Chamalé.

La quinceañera compartió algunas fotografías de su estadía en el país. Ambos estarán en la escena de Oriente Medio, el domingo 28 de septiembre en Ankara y el martes 30 en Estambul. La joven guatemalteca sigue brillando y traspasando fronteras.

Foto: Instagram.

Su carrera

Yahaira nació en 2009, a los dos años y medio de edad comenzó a estudiar en el Centro de Desarrollo Artístico Infantil, bajo el método Suziki, iniciando su carrera a los 4 años. En 2016 viajó a la Isla de Pascua, en Chile, donde recibió clases intensivas de piano con Mahani Teave y Ximena Cabello. También fue invitada para la inauguración de la escuela de música y arte Toki Rapa Nuj en Chile.

Compartió escenario con Gaby Moreno y ha hecho recitales individuales en diversos países. En 2022 el actor Will Smith supo de su talento y la invitó a tocar música mientras se encontraba en Guatemala en la grabación de una serie documental.

