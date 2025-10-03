Picop de narcotraficante pasa a poder del Estado

-

La fiscalía confirmó que el automotor fue adquirido con dinero proveniente de actividades ilícitas relacionadas al narcotráfico.

Daniel Valdez Leiva fue detenido el 26 agosto de 2021 en Los Amates, Izabal, mientras conducía un picop Toyota, línea Landcruiser, modelo 2020. Su captura se realizó con fines de extradición hacia Estados Unidos, para enfrentar un juicio en un tribunal del Distrito Este de Texas por delitos relacionados con narcotráfico.

El Ministerio Público coordinó con la Policía Nacional Civil la aprehensión con fines de extradición hacia los Estados Unidos de América de Daniel Valdéz Leiva requerido para comparecer a juicio en el Tribunal Distrital de Estados Unidos del Distrito Este de Texas.

Este viernes 3 de octubre, la Fiscalía de Extinción de Dominio logró que se declare con lugar acción de extinción sobre el vehículo, es decir, el picop puede ser retirado legalmente del propietario, al confirmar que el bien fue adquirido con recursos provenientes de actividades vinculadas narcotráfico.

"La fiscalía acreditó que el automotor fue adquirido con dinero proveniente de actividades ilícitas relacionadas al narcotráfico" dijo el MP

La Fiscalía de Extinción de Dominio logró que se declare con lugar acción de extinción sobre un picop Toyota, línea Landcruiser, modelo 2020, a nombre del extraditable Daniel Valdez Leiva.



La fiscalía acreditó que el automotor fue adquirido con dinero proveniente de actividades ilícitas relacionadas al narcotráfico.

Según la investigación, Valdez Leiva formaba parte de una organización que operaba en Sur, Centro y Norteamérica, y entre 2018 y 2019 habría estado a cargo de transportar, supervisar y coordinar operaciones de tráfico de drogas en Guatemala.

La estructura delictiva a la que pertenecía Valdez se encargaba de fabricar, almacenar, trasladar y distribuir grandes cantidades de cocaína y otros estupefacientes con destino a Estados Unidos. (Foto: Archivo/PNC)

La detención de Valdez Leiva y la acción sobre el vehículo fueron coordinadas por la Fiscalía de Extinción de Dominio, la Policía Nacional Civil (PNC) y la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA).