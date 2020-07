Piden ayuda para pagar operación de hombre con tumor en cerebelo

Juan Carlos Chávez Vega relata que estuvo hospitalizado durante 47 días en el Hospital General San Juan de Dios.

Sin embargo, le indicaron que no pueden realizarle una operación para quitarle un tumor que tiene en el cerebelo, debido a la emergencia sanitaria por el Covid-19.

El cerebelo es la posterior del encéfalo, constituida por una masa de tejido nervioso, que se encarga de la coordinación muscular y otros movimientos no controlados por la voluntad.

"Hoy toco tu corazón solicitando apoyo económico para operarme en un hospital privado", se lee en la imagen que se comparte en redes sociales para solicitar apoyo.

Una familiar explica que él no es la única persona que no ha podido ser operada en este hospital. "Lamentablemente no lo pudieron operar por la situación que estamos viviendo con la pandemia del Covid, por la cantidad de contaminados no han podido operar a varias personas", indicó.

Si deseas ayudarle, puedes depositar a la cuenta monetaria del Banrural No. 3164084739 a nombre de Juan Carlos Chávez Vega.

Soy502 hizo la consulta al departamento de comunicación del hospital San Juan de Dios para conocer sobre el caso, pero todavía no responden la solicitud.

