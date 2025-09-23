Ley llevaría a la cárcel a quienes permitan a menores usar máquinas tragamonedas

-

Clausura de negocios, penas de cárcel y multas se proponen para impedir el funcionamiento de máquinas tragamonedas y su acceso a menores.

Los propietarios de tiendas de barrio y otros negocios que tengan en funcionamiento máquinas tragamonedas, podrían enfrentar la clausura de sus instalaciones y hasta penas de cárcel, si el Congreso aprobara una iniciativa de ley que impulsa la Comisión de Gobernación.

Identificado con el número 6645, el proyecto plantea que todos los establecimientos que pongan a disposición de sus clientes esos aparatos y otros equipos de juegos de azar tendrían que "ser clausurados inmediatamente", y sus dueños podrían enfrentar hasta cinco años de prisión.

Si la propuesta se convirtiera en decreto, también se crearía el delito de defraudación tributaria por juegos de azar, que aplicaría para quienes comercializaran o tuvieran su poder tales aparatos, bajo apariencia de juguetes. La pena para esos casos sería de entre 5 y 10 años de prisión, así como multas con un valor equivalente al doble del dinero evadido ante el fisco.

La propuesta busca, además, sancionar a quienes permitan que los niños o adolescentes tengan acceso a las máquinas tragamonedas, estableciendo hasta cinco años de privación de libertad.

Mediante una nueva ley, se busca regular la posesión de máquinas tragamonedas en el país. (Foto ilustrativa: Pixabay)

Para evitar conflictos

Fidencio Lima, presidente de la citada sala legislativa, hizo ver la necesidad de contar con una ley que regule este tema y recordó que ha habido casos de conflictos familiares provocados por la pérdida de dinero en las máquinas tragamonedas, que, "en muchos casos, están a la vista en las tiendas".

El parlamentario también se refirió a casos en que los menores dejan de asistir a la escuela por quedarse "jugando en esas maquinitas".

"Existen algunas leyes que contemplan temas de casinos, pero hay lagunas que algunos comerciantes han aprovechado, y ahora hay tienditas que se han convertido en casinos", mencionó.

Acá puedes acceder a la inicitiva de ley: