¡Tiene nuevo partido! Exdiputada Eva Monte reaparece en el Congreso

Hija de la también exdiputada Delia Bac, Eva Monte se desempeña como jefa de un departamento en el MAGA y ocupa un puesto en el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Verde Guatemalteco.

Recordada por haber "congelado" su plaza en el Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentación (MAGA) durante casi 10 años, para desempeñarse como diputada, a Eva Monte Bac se le ha vuelto a ver en el Congreso de la República.

La exlegisladora ha acudido a algunas citaciones, en su calidad de jefa del Departamento de Asistencia Alimentaria, puesto que recuperó el año pasado, por orden judicial.

Monte se ausentó de sus labores en el MAGA desde la campaña de 2015 hasta enero de 2024, lapso en el cual fungió como diputada del Congreso y luego como miembro del Parlamento Centroamericano (Parlacen).

En febrero del año pasado su nombre fue noticia, pues se supo que había pasado "más de 15 días sentada y presionando en una oficina" para que le devolvieran el cargo que dejó para participar en la política.

Finalmente, un juez resolvió que debía garantizársele su trabajo y pagársele el salario correspondiente, que para entonces ascendía a cerca de Q16 mil mensuales (Q15,834).

La exdiputada Eva Monte, durante una citación convocada por el legislador José Chic, en el Congreso. (Foto: Cortesía)

Mantiene aspiraciones políticas

Su regreso al MAGA se dio después de que no consiguiera ser electa nuevamente como diputada al Congreso. En los comicios de 2023 se postuló para ese puesto con el Partido Republicano, pero solo 1,592 personas votaron por ella.

Ahora, trabajadores de esa cartera, quienes hablaron bajo condición de anonimato, ya avizoran que en la próxima campaña electoral Monte podría volver a "congelar su plaza", pues forma parte del Partido Verde Guatemalteco, fundado en conjunto con su mamá, la también exdiputada Delia Bac.

De acuerdo con el departamento de Organizaciones Políticas del Tribunal Supremo Electoral, Eva Monte Bac es la secretaria de actas de esa agrupación.

Hasta el momento, no se ha oficializado ninguna postulación en el partido, pues hay una prohibición en la Ley Electoral, por lo que sería en 2027 cuando se sepa si competirá por algún cargo.

La exdipoutada Eva Monte Bac, durante la campaña de 2023, acompañando a Rafael Espada, quien se postuló para la Presidencia de la República, por el Partido Republicano. (Foto: RR. SS.)

"Tengo derecho"

Consultada sobre el tema, Monte indicó que su plaza como jefa de Asistencia Alimentaria la tiene desde 2011, "mucho antes" de su participación en cuestiones político-partidarias.

Además, externó su inconformidad en que se le mencione en notas que vinculan su trabajo con los asuntos electorales, ya que "antes de haber sido política, he sido servidora pública, en especial del MAGA, por 20 años", describió.

La exdiputada cuenta ahí, incluso, el tiempo que dejó el cargo para desempeñarse en el Congreso y el Parlacen, pues antes de ser presupuestada y tener una plaza fija, tuvo contratos bajo el renglón 029, desde 2004.

En cuanto a su participación en el Partido Verde Guatemalteco, expresó: "estoy en todo mi derecho, como ciudadana guatemalteca, de poder participar en cualquier agrupación política. Es un derecho ciudadano y político, constitucional".