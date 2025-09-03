Piden explicaciones a presidente de CSJ por creación de nuevas salas de apelaciones

-

Después de que presuntamente se eligió a nuevos magistrados de apelaciones sin seguir el procedimiento legal, el presidente de la CSJ tendría que dar explicaciones a un diputado.

OTRAS NOTICIAS: Magistrado de la CSJ envía carta al Congreso por nuevas salas y manifiesta inconformidad

El pasado 27 de agosto, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) informó sobre la creación de cuatro nuevas salas de apelaciones en igual número de departamentos.

La finalidad sería "agilizar y fortalecer la administración de justicia", se lee en un comunicado emitido por ese organismo; sin embargo, el posible nombramiento de los magistrados que estarían a cargo de esas instancias, sin tomar en cuenta al Congreso, encendió las alarmas en distintos sectores.

El mismo presidente del Legislativo, Nery Ramos, recordó que la elección de los togados es competencia del pleno de diputados y hay un amparo interpuesto para evitar una designación sin respetar las normativas vigentes.

Empero, hasta ahora, no hay un pronunciamiento oficial sobre el tema por parte de la CSJ. Por ello, un legislador solicitó información por escrito al presidente de esa instancia, Teódulo Cifuentes.

Teódulo Cifuentes, presidente de la CSJ, deberá explicar cómo se prevé normar a los magistrados titulares de las nuevas salas de apelaciones. (Foto: OJ)

El requerimiento

Este martes 2 de septiembre, se recibió en el despacho de Cifuentes un oficio remitido por el diputado José Chic.

Además de recordar el precepto constitucional que establece que el Congreso debe elegir a los magistrados de las cortes de apelaciones y otros tribunales de igual categoría, el parlamentario cuestionó al presidente de la CSJ "¿cuál será el procedimiento para nombrar a los titulares de las cuatro salas recién creadas?

De acuerdo con el escrito, la respuesta deberá llegar a la oficina de Chic en un plazo máximo de 10 días, es decir el próximo 12 de septiembre.

¿Ya los nombraron?

Aunque ha pasado una semana desde que la CSJ informó sobre la creación de las nuevas salas de apelaciones, que se ubicarían en El Progreso, Suchitepéquez, Totonicapán y Coatepeque, Quetzaltenango, el Congreso de la República no ha sido notificado sobre las vacantes y la necesidad de elegir a los magistrados que fungirían como presidentes de esas instancias.

El único que hizo una comunicación al respecto fue Estuardo Cárdenas, miembro titular de la Corte.

Mediante un oficio, el togado externó su desacuerdo con el procedimiento utilizado por el pleno para la integración de dichas salas, confirmando así que ya se nombró a los profesionales que estarían a cargo de ellas.

De acuerdo con el texto, fue en una sesión celebrada el pasado 20 de agosto cuando se hicieron tales nombramientos. Entre los elegidos habrían magistrados suplentes, a quienes, de forma directa, se trasladó a titulares, denunció Cárdenas.

Estuardo Cárdenas, magistrado de la CSJ, confirmó que el pleno de esa instancia ya designó a los presidentes de las cuatro salas de apelaciones cuya creación se anunció hace una semana. (Foto: OJ)

Alegan anomalías

Tal afirmación confirmaría rumores que desde el 27 de agosto había en el Organismo Judicial (OJ).

Por entonces, fuentes a lo interno de ese ente indicaban que los magistrados de la CSJ estarían favoreciendo a sus allegados que quedaron como suplentes en las Cortes de Apelaciones durante la elección que hizo el Congreso en octubre del año pasado, para que quedaran a cargo de las nuevas salas.

El asunto ha generado debates a distintos niveles, ya que la legislación actual establece que la elección de magistrados, tanto de la CSJ como de Salas de Apelaciones, corresponde al parlamento.

Con ese argumento, un grupo de abogados presentó un amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC). Su objetivo sería obligar al pleno de la CSJ a acatar el procedimiento establecido en la Constitución para designar a los nuevos magistrados.