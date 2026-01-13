Piden prevención ante caravanas escolares en el tránsito de la ciudad

Autoridades municipales solicitan que no se pongan en riesgo la vida de los estudiantes.
La Policía Municipal de Tránsito (PMT) indicó que la imprudencia en el entorno escolar no solo genera retrasos, también pone en riesgo vidas, en el tránsito de la ciudad.
Esto debido a que en estas fechas, la combinación de ingreso a clases y caravanas por celebraciones incrementa la carga vehicular y los puntos de conflicto vial.
Por lo que, solicitan tener prevención y tener una correcta planificación, respeto a la vía y ascensos y descensos ordenados para mantener la movilidad y reducir riesgos en la vía pública.
Asimismo, le recomiendan a los estudiantes no viajar de pie sobre los vehículos, y a los organizadores le solicitan evitar hacer este tipo de actividades en horarios laborales y no poner en riesgo a los estudiantes.