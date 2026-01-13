Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

¡Atención! Accidente múltiple en la Aguilar Batres afecta el tránsito este lunes

  • Por Geber Osorio
12 de enero de 2026, 18:29
Ciudad de Guatemala
Los vehículos impactaron fuertemente sobre la calzada Raúl Aguilar Batres. (Foto: PMT Villa Nueva)

Los vehículos impactaron fuertemente sobre la calzada Raúl Aguilar Batres. (Foto: PMT Villa Nueva)

Dos personas resultaron heridas tras el percance vial que ha generado tránsito lento en dirección hacia el sur.

OTRAS NOTICIAS: ¡Abrígate! Frente frío será acompañado de fuertes vientos esta semana

Una triple colisión se registró este lunes 12 de enero en la calzada Raúl Aguilar Batres y 36 calle, en la zona 12 de la ciudad de Guatemala.

Por motivos aún no establecidos, los tres vehículos involucrados chocaron fuertemente sobre la ruta que conduce hacia el sur del territorio nacional.

(Foto: PMT de Villa Nueva)
(Foto: PMT de Villa Nueva)

Bomberos Municipales arribaron al lugar para atender a dos personas que resultaron heridas tras el percance vial que ha generado congestionamiento vehicular.

La Policía Nacional Civil (PNC) y la Policía Municipal de Tránsito (PNC) se encuentran en el lugar para brindar seguridad vial y para atender esta emergencia.

(Foto: PMT de Villa Nueva)
(Foto: PMT de Villa Nueva)

Carril reversible

Mientras que, la PMT de Villa Nueva ha habilitado un carril reversible en la 52 calle de la calzada Raúl Aguilar Batres hacia la bajada de Villalobos.

(Foto: PMT de Villa Nueva)
(Foto: PMT de Villa Nueva)

Los vehículos ya han sido movilizados a un costado de la carretera, pero las autoridades le solicitan a los demás automovilistas que no tomen fotografías ni graben videos para evitar mayor congestionamiento vehicular.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar