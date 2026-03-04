Estuvo tres días desaparecido y fue hallado con vida en un barranco

-

Peatones que pasaban por el área escucharon a un hombre que pedía auxilio y decidieron llamar a los bomberos.

Los gritos de auxilio que provenían del fondo de un barranco alertaron a peatones que pasaban por el lugar, tras la incertidumbre llamaron a los Bomberos Municipales quienes llegaron al lugar para auxiliarlo.

Tras descender, encontraron a un hombre, quien fue identificado como Mauricio González Rodríguez, de 33 años, que había estado desaparecido desde hace tres días.

El hecho sucedió en el kilómetro 6.5 de la ruta al Atlántico.

La víctima logró relatar a los socorristas que el pasado domingo 1 de marzo se dirigía a su trabajo cuando de forma accidental se resbalo y cayó al fondo del barranco, también indicó que por los golpes en los tobillos no pudo levantarse y salir del lugar.

El hombre se dirigía a su trabajo cuando cayó accidentalmente por el barranco. (Foto: Jose Santizo/CMB)

Familiares que llegaron al lugar confirmaron la identidad de la víctima, agregando que ya habían puesto la denuncia en la Policía Nacional Civil, e incluso lo buscaron en hospitales y la morgue sin saber de su paradero.

"Nos llamaron del trabajo que no se había presentado y que si estaba enfermo, nosotros les indicamos que había salido temprano y no sabíamos nada de él, al no tener celular se hacía más difícil poder ubicarlo.

José Santizo, vocero de los socorristas, dijo, " La víctima tenía señales de deshidratación, desconocemos como logró sobrevivir tres días en ese lugar, además se sabe que hay animales que lo pudieron haber atacado, pero luego de rescatarlo del barranco de aproximadamente 100 meros ha sido ingresado a la emergencia del hospital San Juan de Dios", agrego el vocero.

Las autoridades indicaron que posiblemente sufrió fracturas y que deberá estar bajo observación médica para restablecer su salud.