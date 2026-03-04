EEUU realiza primera operación militar directa en Ecuador contra el narcotráfico

-

Helicópteros de EEUU bombardearon grupos narcoterroristas en las provincias de la costa ecuatoriana.

OTRAS NOTICIAS: Los famosos que han sido sepultados en un ataúd de oro

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció el inicio de "operaciones conjuntas" contra el narcotráfico con Estados Unidos y otros "aliados de la región" en territorio ecuatoriano.

Las autoridades de ambos países iniciaron una ofensiva en territorio ecuatoriano con el fin de enfrentar a organizaciones vinculadas con el narcotráfico.

Estas acciones fueron anunciadas una semana después de la muerte de "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), considerado el principal aliado de la mafia ecuatoriana en la región.

Por Ecuador circula cerca del 70% de la droga que sale de Colombia y Perú, los mayores productores de cocaína del mundo, situación que ha provocado una guerra entre grupos criminales y una tasa récord de homicidios en el país.

OFENSIVA "NARCO-TERRORISTA": EE. UU. Y ECUADOR LANZAN OPERACIONES CONJUNTAS



El Comando Sur de los Estados Unidos (SOUTHCOM) y el gobierno del presidente Daniel Noboa han confirmado el inicio de una fase militar coordinada este 3 y 4 de marzo de 2026. La misión tiene como… pic.twitter.com/vlpxFxQKWW — Negocios TV (@negocios_tv) March 4, 2026

Una fuerte alianza

Ecuador y Estados Unidos mantienen una alianza en seguridad que se ha reforzado desde la llegada de Noboa al poder en 2023.

En diciembre, Estados Unidos envió militares al puerto ecuatoriano de Manta.

En un referendo impulsado por Noboa en 2025, los ecuatorianos rechazaron la instalación de bases militares extranjeras, como la que funcionó en Manta entre 1999 y 2009.

Con información de Infobae.