¡Acepta cargos! Cambian delito a Melvin Quijivix, expresidente del INDE

El expresidente del INDE, Melvin Quijivix, aceptó cargos, fue condenado y obtuvo una reducción de la pena.

Melvin Quijivix, expresidente del Instituto Nacional de Electrificación (INDE), tenía una orden de captura en su contra, pero a través de sus abogados, solicitó presentarse de forma voluntaria al Juzgado Quinto.

Fue así como el martes, Quijivix compareció a la audiencia de etapa intermedia en su contra por el delito de lavado de dinero.

Sin embargo, previo a que esta audiencia iniciara, sus abogados pidieron cambio de delito, argumentando que su cliente no cometió lavado de dinero, sino que conspiró para ello.

El juez Arnulfo Carrera admitió la petición y modificó el delito al exfuncionario.

Melvin Quijivix, expresidente del INDE, fue capturado el pasado 3 de julio, señalado de lavado de dinero. (Foto: Wilder López/Soy502)

Con esa resolución a su favor, Quijivix solicitó aceptar cargos para recibir una condena menor, otra petición que fue aceptada por el juez.

La audiencia de aceptación de cargos se concretó y el juez Carrera condendó a Quijivix a 5 años y 4 meses de prisión por el delito de conspiración para el lavado de dinero, pero con la rebaja de la pena, su sentencia quedó en 2 años y 8 ocho meses.

Debido a que la pena es conmutable, el expresidente del INDE no irá a prisión.

El caso

Quijivix fue capturado el pasado 3 de julio por orden de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), sindicado por el delito de lavado de dinero.

Durante la audiencia de primera declaración que se realizó el pasado 11 de julio bajo reserva judicial, el exfuncionario fue ligado a proceso penal, aunque el juez inicialmente le otorgó medidas sustitutivas pese a la solicitud de prisión preventiva por parte del MP.

El jefe de la FECI, Rafael Curruchiche, afirmó que se han rastreado al menos Q85 millones vinculados al exfuncionario. Explicó que existe un reporte transaccional sospechoso que detalla la trazabilidad de dinero y empresas utilizadas para el supuesto blanqueo de capitales.