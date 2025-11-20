Las Pilas: así es un paso ciego para cruzar la frontera de El Salvador

-

Según la PNC, en Guatemala existen más de 50 puntos ciegos en puntos fronterizos. Soy502 realizó un recorrido en la frontera entre Guatemala y El Salvador y ubicó un paso ciego que no tiene seguridad de ningún tipo, es conocido en el área, incluso, hasta se observó gente esperando el transporte hacia el otro lado.

En el caserío Las Pilas, ubicado en Comapa, Jutiapa, existe uno de los pasos ciegos de la frontera con El Salvador más antiguos. Por el área se observa a diario el paso de migrantes y comerciantes, quienes pueden pasar sobre el río Paz por Q5 en una lancha que funciona desde las 6:00 horas.

Se trata de unos tres kilómetros de rivera, que van a dar a la ciudad de Ahuachapán, El Salvador.

En el lado salvadoreño, se observa a pobladores quienes transportan sus pertenencias en bolsas plásticas para evitar que el agua les afecte en una eventualidad y en el lado de Guatemala, hay motos, vehículos y Tuc-tuc esperándolos para transitar.

Las Pilas, construcciones y ganado

Las Pilas es reconocido por ser una calle alterna al paso de Valle Nuevo, pero es un área ancha y dispersa. Si bien la carretera no está en óptimo estado, llegar al caserío es un recorrido lleno de potreros, con ganado catalogado por los mismos lugareños como "de lujo" y con siembra de café y otros cultivos.

En cuanto a las viviendas, se observan construcciones de gran tamaño que contrastan con los alrededores. La prosperidad en esas propiedades, se debe al ingreso de las remesas, indicaron vecinos del lugar.

"Ahora se ha calmado, puede ser que en los últimos seis meses, pero el paso es diario", relató un vecino, quien destacó que aún se observan coyotes en el área.

Incluso, ha habido esfuerzos para ver cómo apoyar a los migrantes, pero se ha quedado solo en que vinieron, explican los vecinos.

En el sector incluso se recuerda el caso de un ecuatoriano que quedó fascinado con el lugar y que intentó quedarse a vivir ahí, pero la gente murmuró y optó por retirarse.

Sobre el paso de migrantes, explican que siempre pasan y seguirán pasando. El apoyo que dan los vecinos es con indicaciones y, en varios casos, es porque muchos de los jóvenes del área también migraron.

La situación en otras fronteras

A una hora de distancia, está la frontera de Valle Nuevo, con la presencia de policías, agentes migratorios y representantes aduanales. Todo un dispositivo para atender a la mayoría de quienes transitan entre ambos países, en su mayoría con fines turísticos.

Más abajo, hacia el sur, está la aduana de Ciudad Pedro de Alvarado, especializada en atender el ingreso y egreso de furgones con mercadería, quienes en promedio se hacen una hora y media para transitar.

Las rutinas en las aduanas consisten en revisar las identificaciones de los ciudadanos y verificar el ingreso de la mercadería para declarar, algo que no ocurre en los pasos ciegos que se observan a lo largo de la frontera.

Sergio Arana, presidente del Consejo Comunitario de Desarrollo (Cocode), narró que en efecto, el área es conocida por ser paso de migrantes y reconoció que en un acto de hospitalidad, muchos pobladores, acuden para apoyarlos en la medida de sus posibilidades.

En el área no se observan pintas o evidencia de la presencia de pandilleros. Los pobladores relatan que en 2019 hubo dos sujetos que llegaron a amenazarlos, por lo que solicitaron el apoyo de las autoridades y con ello se logró ubicar un destacamento militar y una subestación de la Policía Nacional Civil.

En ambos lugares, los representantes de la seguridad ciudadana evitan dar mayor información a los visitantes y remiten a otras jurisdicciones para obtener declaraciones oficiales.

Sin embargo, los pobladores comentan que si bien ha mermado la cantidad de personas que transitan, es algo que permanece. Han observado venezolanos, ecuatorianos y provenientes de países centroamericanos.

Gustavo Adolfo Ordóñez, representante de la División de Protección a la Naturaleza (Diprona) de la PNC, explica que Valle Nuevo es una frontera turística y pacífica y en otras áreas el transporte pesado hace tráfico. "Acá es poco el comercio que se da", dijo.

Describió que lo que se da es la llegada de pandilleros que traen las autoridades para devolver a El Salvador.

"Acá hay turnos de 8 horas", relató, en relación con la presencia de agentes de seguridad en el carril que va de Guatemala hacia El Salvador. Sin embargo, de regreso, la presencia es de jornadas más amplias, por ejemplo, de las 6:00 hasta las 20:00 horas.

El Turco, otro paso de antaño

A unas dos horas y media de la frontera de Valle Nuevo, a escasos metros de San Cristóbal, está el paso conocido como El Turco es otro de los pasos de antaño, por donde circularon personas, mercadería, sujetos a bordo de camiones y todo tipo de vehículo, hasta que llegó la pandemia.

En el paso otrora libre, se llegaron a apostar soldados salvadoreños, se cercó el área, se pintaron los mojones para mostrar sin distracciones en donde empieza El Salvador y se frenó el paso.

Carlos Enrique Cardona, oriundo del lugar, describió que cuando llegó el presidente actual en El Salvador, muchos delincuentes "se pasaron a molestar a Guatemala".

También relató que muchos lograron pasar "sus movidas", lo que se traduce en contrabando.

Incluso, recordó una ocasión en que muchas familias del área tuvieron que "tirarse a tierra", debido a una balacera que se armó por el paso de un cargamento de cigarrillos

"Y sí, lograron balear a uno. Se logró ir, pero... Me cuentan de que allá adelante... Los lograron agarrar", recordó.

Al preguntarle qué hay del otro lado, Cardona rápido contesta: "las famosas pupusas", pero respecto a los lugares explica que está Santa Ana y Candelaria, más para allá, San Salvador.

Un recorrido por el área efectuado por Soy502 evidenció escasa presencia militar por parte de Guatemala. Según los pobladores, los soldados hacen sus rondas, pero no de manera permanente como los salvadoreños. Estos últimos confirman que están ahí 24 horas, los siete dias de la semana.

Puntos ciegos en las fronteras

En declaraciones anteriores, el director General de la PNC, David Boteo, explicó que en todo el país han detectado al menos 50 puntos ciegos en zonas fronterizas.

Se trata de espacios "por donde posiblemente puede darse una incursión no solo, en este caso, de delincuentes del vecino país de México, sino que tenemos fronteras también con amplia trayectoria en el tema de traslado de armas y pandilleros", expresó el funcionario.

Otros lugares donde se ha detectado la necesidad de aumentar la presencia de la PNC incluyen comunidades de Jutiapa, que son zonas fronterizas con El Salvador, y Chiquimula, que limita con Honduras.

En estas áreas, el problema es principalmente el trasiego de armas de fuego e ingreso de pandilleros, detalló Boteo.