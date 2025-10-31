Sicario finge ser pasajero y dispara contra chofer de bus extraurbano

-

José Antonio Gómez Ic, piloto de bus extraurbano de 35 años, fue víctima de un ataque armado mientras cubría la ruta Capital-Atitlán, falleciendo tras un impacto de bala en el cráneo en el km 94 de la Ruta al Pacífico.

José Antonio Gómez Ic, de 35 años, fue víctima de un ataque armado mientras conducía un bus extraurbano frente a un centro de capacitaciones ubicado en el kilómetro 94 de la ruta al Pacífico.

Tras el ataque, fue trasladado en el mismo bus al IGSS del municipio, donde falleció al ingresar debido a la herida de bala que recibió en el cráneo, la tarde del jueves 30 de octubre.

José Antonio Gómez Ic fue atacado por un sujeto que simuló ser pasajero antes de dispararle. (Foto: Manuel Peralta/Nuestro Diario)

Testigos relataron que el agresor, un hombre que vestía playera y pantaloneta, le solicitó la parada al bus antes de cometer el crimen. Además, indicaron que el sospechoso huyó a bordo de una motocicleta.

El bus transportaba varios pasajeros que se dirigían desde la capital hacia Atitlán, Sololá.

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) informaron que el vehículo presentaba una perforación de proyectil en el vidrio del lado izquierdo y que en su interior se encontró un casquillo.

Las autoridades hallaron un casquillo de bala en el interior del bus y un impacto en el vidrio del lado izquierdo del bus. (Foto: Manuel Peralta/Nuestro Diario)

Las autoridades iniciaron investigaciones para esclarecer los hechos y localizar al responsable.

Violencia contra pilotos

La violencia contra pilotos de buses extraurbanos es un grave problema de seguridad en Guatemala, a menudo ligado a la extorsión. Estos ataques son frecuentemente atribuidos a pandillas que exigen cuotas a las empresas de transporte para permitirles operar en distintas rutas del país.

El chofer del bus extraurbano fue herido en la cabeza por un sicario que fingió ser pasajero. (Foto: Manuel Peralta/Nuestro Diario)

La Ruta al Pacífico, donde ocurrió el ataque, es un corredor vial con historial de incidentes violentos contra transportistas. Las rutas que conectan la capital con el occidente, incluyendo el trayecto hacia Sololá, son puntos de riesgo priorizados por grupos criminales.

El ataque, ejecutado por un hombre que huyó en motocicleta, utiliza un modus operandi recurrente en asesinatos por encargo o represalias por no pago de extorsión. Pese a la rápida respuesta de la PNC, estos crímenes suelen tener altas tasas de impunidad.