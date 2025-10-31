Identifican a dos de los cinco cuerpos localizados esta semana en ciudad Guatemala

-

La violenta en el departamento de Guatemala dejó el hallazgo de cinco cuerpos envueltos en sábanas o cartón entre el 27 y 30 de octubre. El Inacif logró la identificación de dos víctimas, confirmando que ambos murieron por asfixia y estrangulamiento y presentaban signos de tortura.

TE PUEDE INTERESAR: Hallan cuerpo con señales de violencia dentro de una caja en Calzada Atanasio Tzul

Durante esta semana, del lunes 27 al jueves 30 de octubre las autoridades han reportado el hallazgo de cinco cuerpos en diferentes puntos del departamento de Guatemala.

En todos los casos, los cuerpos fueron encontrados envueltos en sábanas o cartón, según informaron las autoridades competentes.

El lunes fueron localizados dos cuerpos y dos cabezas humanas entre los kilómetros 21 y 23 de la ruta al Atlántico, en jurisdicción de Palencia. El martes se registró otro hallazgo en el bulevar El Naranjo, zona 4 de Mixco.

Asimismo, el miércoles fue encontrado un cuerpo en la calzada Atanasio Tzul y 28 calle, zona 8 de la capital. Finalmente, el jueves se localizó otro cuerpo en el kilómetro 34 de la carretera que conduce de San José Pinula hacia Palencia.

Autoridades investigan si la víctima tiene vínculos con alguna estructura criminal o antecedentes. (Foto: Jorge Sente/Nuestro Diario)

Avances en la identificación

De acuerdo con el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), la víctima encontrada el miércoles sobre la calzada Atanasio Tzul fue identificada como Soe María Chúa De Paz, de 54 años.

Soe María Chua De Paz, de 54 años, fue encontrada en una caja de cartón, en la Calzada Atanasio Tzul y 28 calle, zona 8. (Foto: Jorge Sente/Nuestro Diario)

En tanto, el cuerpo hallado el martes en zona 4 de Mixco corresponde a Handy Fernando Quiñónez, de 28 años.

Handy Fernando Quiñonez, de 28, fue encontrado en el bulevar El Naranjo, zona 4 de Mixco, el pasado martes. (Foto: Jorge Sente/Nuestro Diario)

Según el Inacif, ambos fallecieron a causa de asfixia por estrangulamiento y presentaban indicios de tortura.

Por otro lado, los cuerpos y las cabezas localizados el lunes 27 continúan sin ser identificados debido al avanzado estado de descomposición.

Además, el cuerpo encontrado el jueves aún se encuentra en proceso de análisis por parte de los peritos forenses, según indicó Antonio Navas, portavoz del Inacif.

En cuanto a la investigación policial, la Policía Nacional Civil (PNC) informó que aún se analiza si las personas identificadas estarían relacionadas con estructuras criminales o si contaban con antecedentes penales.

Las autoridades añadieron que las diligencias continúan con el objetivo de esclarecer los hechos.

Hallazgos de cuerpos

El hallazgo de cuerpos envueltos en sábanas o cartón es un patrón recurrente y reconocido por las autoridades en el departamento de Guatemala, especialmente en municipios como Mixco y la capital.

Este modus operandi es asociado por las autoridades a estructuras criminales, como una forma de advertencia o ajuste de cuentas entre grupos delictivos.

El departamento de Guatemala, donde ocurrieron todos los hallazgos, es la región que históricamente registra la mayor cantidad de homicidios a nivel nacional.

Las zonas de la capital, Mixco y Palencia, mencionadas, son puntos recurrentes de la violencia ligada a pandillas y extorsiones.

Las cifras de violencia homicida en Guatemala han mostrado un incremento en los últimos meses, reflejando una ola de ataques armados y crímenes.

La Policía Nacional Civil (PNC) investiga la posibilidad de que las víctimas tuvieran vínculos con estructuras criminales, un aspecto que suele guiar este tipo de investigaciones.