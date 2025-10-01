Piloto sobrevive a vuelco de tráiler en la ruta Interamericana

El piloto sobrevivió y tras el impacto fue atendido por crisis nerviosa.
La mañana de este miércoles, Bomberos Municipales de Totonicapán atendieron un accidente en el kilómetro 183 de la ruta Interamericana, donde un tráiler volcó sobre la cinta asfáltica.
El piloto del tráiler sobrevivió ante el impacto y fue atendido en el lugar por crisis nerviosa; tras el accidente solo se reportan daños materiales. Según socorristas no se reportan otras personas lesionadas.
La unidad transportaba blocks, los cuales quedaron esparcidos sobre la vía asfáltica en ambos sentidos, por lo que se recomienda conducir con precaución.
Un video difundido por Emisoras Unidas muestra el tráiler volcado en el arriate central y el material de construcción sobre la carretera, por lo que las autoridades recomiendan conducir con precaución por el área.